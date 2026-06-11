Washington'dan Netanyahu çıkışı: Uyuşmayan çıkarlarımız var

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin yaptığı açıklamalarla ABD-İsrail ilişkilerindeki görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı. Amerikan CBS televizyonuna konuşan Vance, "Bazı zamanlar uyuşan, bazı zamanlar ise uyuşmayan çıkarlarımız var" sözleriyle iki ülkenin yakın müttefik olmasına rağmen her konuda aynı çizgide bulunmadıklarını ifade etti.

Netanyahu'nun önceliğinin İsrail'in ulusal çıkarlarını korumak olduğunu vurgulayan Vance, Başbakan'ın bu konuda son derece "agresif" bir siyaset izlediğini dile getirdi. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Amerikan çıkarları konusunda net bir tutum sergilediğini kaydeden Vance, Washington'un kararlarını kendi öncelikleri doğrultusunda şekillendirdiğinin altını çizdi.

"BAZI KONULARDA YANILDI"

Röportaj sırasında Netanyahu'nun özellikle İran konusunda ABD ile ilişkileri yönetirken hata yapıp yapmadığı yönündeki soruya yanıt veren Vance, "Elbette bazı konularda yanıldı" ifadesini kullandı. Ancak Başkan Yardımcısı, söz konusu hataların hangi başlıklarda yaşandığına ilişkin ayrıntı vermedi.

Vance'in açıklamaları, ABD ile İsrail arasında İran dosyası başta olmak üzere bazı stratejik konularda görüş ayrılıklarının sürdüğüne yönelik yorumları da beraberinde getirdi. Özellikle son dönemde Ortadoğu'da artan gerilim ve İran'a yönelik politikalar konusunda Washington ile Tel Aviv arasında perde arkasında farklı değerlendirmeler yapıldığı iddiaları sık sık gündeme geliyor.