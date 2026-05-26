Vücudunda morluklar görülmüştü: Trump'ın sağlık durumu açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, rutin sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ndeki altı aylık muayenesinin ardından "Her şey mükemmel çıktı" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yıllık sağlık kontrolü için gittiği Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, muayene sonuçlarına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ndeki 6 aylık sağlık kontrolümü henüz tamamladım. Her şey mükemmel çıktı."

'MESAİME DÖNDÜM'

Hastane doktorlarına ve personeline teşekkür eden Trump, Beyaz Saray'a döndüğünü ve mesaisine devam ettiğini aktardı.

MEDYADA SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ İDDİALAR

14 Haziran'da 80 yaşına girecek ABD Başkanı'nın sağlık durumuyla ilgili son zamanlarda ABD medyasında bazı iddialar yer almıştı. Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

BEYAZ SARAY DOKTORU VE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" kullandığını söylemiş ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan ötürü" morardığını söylemişti.

(AA)

