Vücudu görenleri hayrete düşürüyor: Rakun Jimothy sosyal medyayı salladı

ABD'nin Seattle kentinde nadir görülen 'kısa omurga sendromu' ile dünyaya gelen ve sıradışı görüntüsüyle internet fenomeni olan rakun Jimothy, şehir konseyinin aldığı kararla resmi takdir bildirisine konu oldu.

Seattle sakini Kiana Hall, bir aracın altında fark ettiği canlıyı ilk başta kedi sandı. Yakından baktığında durumun çok farklı olduğunu anlayan Hall, kısa omurga sendromu nedeniyle boyunsuz ve yuvarlak bir vücuda sahip rakunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İnternette paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören rakuna Jimothy adını veren Hall, "Başlangıçta bir arabanın altında bir kedi gördüğümü sandım ve daha yakından bakmak istedim, sonra bunun hiç de kedi formunda olmadığını fark ettim" ifadelerini kullandı.

KENT KONSEYİNDEN RESMİ BİLDİRİ

Sosyal medyadaki ilgi kent yönetimine de sıçradı. Seattle Kent Konseyi Üyesi Alexis Mercedes Rinck, 26 Temmuz tarihinde Jimothy onuruna resmi bir takdir bildirisi sunacağını duyurdu.

Gelişimin ardından mahallede Jimothy adına sanat yarışmaları düzenlenirken, viral olan rakun internet mizahının ve çizimlerin merkezine oturdu.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Penn State Üniversitesi ekoloğu Julian D. Avery, kısa omurga sendromunun çekinik genlerle aktarılan son derece nadir bir durum olduğunu belirtti. Avery, bu genetik durumun iki bireyde birden denk gelme olasılığının düşük olduğunu aktardı.

Uzmanlar, yaban hayatında engelli hayvanların hayatta kalmasının güçlüğüne dikkat çekiyor. yüzde 50 oranında yavru ölüm riskinin bulunduğu rakun dünyasında Jimothy'nin yetişkinliğe ulaşması mucize olarak görülüyor.

Avery, hayvanın sağlık durumu hakkında "Akciğerlerin veya beynin zarar gördüğünü düşünmek için hiçbir neden yok. Jimothy'nin normal bir yaşam sürmesini beklerim" değerlendirmesinde bulundu.

UZMANLARDAN 'MÜDAHALE ETMEYİN' UYARISI

Yetkililer ve uzmanlar, popüler hale gelen rakunun doğal yaşamına müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı Sözcüsü, hayvanın yardımsız şekilde yaşamını sürdürdüğünü belirterek halkın uzaktan izlemesini istedi.

Ekolog Avery de besleme uyarısında bulunarak, "İnsanlar yaban hayvanlarını beslemeye başladıklarında, hayvanlar tehlikeli şekillerde etrafta dolanmaya başlarlar. Ben her zaman yaban hayvanlarının kendi doğal akışına bırakılmasından yanayım" dedi. Doğada ortalama 2 ila 5 yıl yaşayan rakunların, bakım altında 12 yıl yaşayabildiği biliniyor.