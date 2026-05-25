Vize krizi diplomasiyi vurdu: Arakçi, BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılamayacak

İran Dışişleri Bakanlığı, Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılımının, ABD vize sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Salı günü yapılacak kritik oturumda Çin heyeti başkanlık yapacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemindeki temsil planına ilişkin önemli bir değişikliği duyurdu.

Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin New York’ta düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılma ihtimalinin ortadan kalktığını belirterek, “ABD vize sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle ziyaret iptal edildi, Arakçi ABD’ye gitmeyecek” ifadelerini kullandı.

İRAN'I ÇİN HEYETİ TEMSİL EDECEK

Salı günü gerçekleştirilecek oturumda başkanlık görevini Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi üstlenecek. “BM Antlaşması’nın Amaç ve İlkelerini Korumak ve BM Merkezli Uluslararası Sistemi Güçlendirmek” başlığıyla toplanacak Güvenlik Konseyi, küresel diplomasi açısından kritik bir dönemde bir araya geliyor.

İran’ın toplantıya üst düzey katılımının gerçekleşmemesi, ABD ile devam eden gerilimin gölgesinde yeni bir diplomatik belirsizlik olarak yorumlanırken, kararın önümüzdeki süreçte taraflar arasındaki temaslara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

