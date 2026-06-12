Vize alamayan taraftara Dünya Kupası tesellisi: Kapıda televizyon dağıttılar

2026 Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken Arjantin'de sıra dışı bir kampanya gündem oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvayı stadyumlardan takip etmeyi planlayan ancak vize başvuruları olumsuz sonuçlanan taraftarlar, beklenmedik bir ödülle teselli edildi.

Arjantin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Newsan, ABD seyahati için yaptıkları vize başvurusu reddedilen vatandaşlara yönelik özel bir kampanya başlattı. Şirket, Buenos Aires'teki genel merkezi önünde düzenlediği etkinlikte, 2026 yılının ilk altı ayında ABD'ye gitmek amacıyla yaptıkları başvuruların reddedildiğini resmi belgelerle kanıtlayan ilk 100 kişiye yerli marka Noblex televizyon hediye etti.

KAMPANYA SAYESİNDE MORAL BULDULAR

Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören kampanya, "Vize alamadın mı? Dünya Kupası'nı evinde izle" mesajıyla duyuruldu. Şirket yetkilileri, turnuvaya gitme hayali kuran ancak vize engeline takılan futbolseverlerin heyecanına ortak olmak istediklerini belirtti.

Televizyon alanlar arasında bulunan 24 yaşındaki profesyonel e-spor oyuncusu Tomas Vageller de Dünya Kupası'nı tribünden takip etmeyi planladığını söyledi. Lionel Messi'nin kariyerindeki son Dünya Kupası olabileceğine inandığını belirten Vageller, vize alamamanın büyük hayal kırıklığı yarattığını ancak kampanya sayesinde moral bulduğunu ifade etti.

2022 KADAR ÖNE ÇIKMADI

Üç kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Arjantin'de turnuva öncesi futbol heyecanının, Katar 2022 öncesindeki atmosfer kadar yoğun olmadığı belirtiliyor. Buna rağmen taraftarlar, son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak milli takımlarına olan desteklerini sürdürürken, Newsan'ın kampanyası ülkede Dünya Kupası gündemini yeniden canlandıran olaylardan biri olarak öne çıktı.