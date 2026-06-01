Villayı 10 dakikada metrelerce yürüttüler: Tek bir vida bile sökülmedi

Kuzey Hollanda'ya bağlı Texel Adası'ndaki Paal 17 Aan Zee plaj villası, kıyı erozyonuna karşı doğal savunma görevi gören kumulların tam büyüme bölgesinin üzerinde duruyordu.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle kum tepelerinin serbestçe genişleyip kum biriktirmesi hayati önem kazandı. Pavyonun bulunduğu konum bu koruma zincirini kırıyordu. Bina yıkılmak yerine olduğu gibi deniz yönüne kaydırıldı.

SADECE 10 DAKİKA SÜRDÜ

Operasyonu ağır yük taşımacılığı devi Mammoet ile yüklenici firma JLD Contracting BV üstlendi. Önce binanın gaz, su, elektrik ve bağlantıları kesildi; altına çelik bir destek platformu yerleştirildi.

Ardından iki adet kendinden tahrikli modüler taşıyıcı (SPMT) yapının altına girerek tüm ağırlığı üstlendi. Eski zemin kazıkları kesilerek bina tamamen serbest bırakıldı.

Ray kirişleri üzerinde ilerleyen platformlar, villayı 23 metre kaydırarak önceden çakılmış yeni kazık temellerin üzerine milimetrik hassasiyetle indirdi. Fiili transfer süresi yalnızca 10 dakika sürdü. Operasyon YouTube'dan canlı yayımlandı.

Binadan tek bir vida, panel ya da yapısal parça sökülmedi.

YIKIMIN ALTERNATİFİ

Hollanda'nın asırlık kıyı koruma stratejisinde kumullar, dalgaların enerjisini emen ve erozyonu yavaşlatan doğal bir bariyer sayılıyor. Yükselen deniz seviyeleri Avrupa genelinde sahile yakın tesisleri yıkım tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.

Texel'deki operasyon, turistik yapıları yıkıp tonlarca moloz üretmek yerine taşımanın hem lojistik hem mali açıdan daha mantıklı olduğunu gösteren teknik bir emsal niteliği taşıyor. Villa yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor.