Vikingler'in dev hazinesi bulundu: Tam 4,5 kilo, ülkede rekor kırdı!

Güney Finlandiya'nın Sysmä kırsalında huş ağacı kaplara gizlenmiş 4,5 kilogramlık devasa Viking Çağı gümüş definesi bulundu. Lahti Şehir Müzeleri uzmanlarının incelediği binlerce sikke, ülkede 1895 yılından bu yana kırılamayan Geç Demir Çağı sikke rekorunu ikiye katlayarak tarihe geçti.

Güney Finlandiya'daki Sysmä yerleşkesi yakınlarında metal detektörüyle arama yapan Kalle Lappinen, 4,5 kilogram ağırlığında gümüş defineye ulaştı. Yüzeyin 45 santimetre altında taşlar arasına gizlenen paha biçilmez hazine, Lahti Şehir Müzeleri denetiminde topraktan çıkarıldı.

131 YILLIK REKOR TARİHE KARIŞTI

Topraktan çıkarılan koleksiyon, Finlandiya sınırları içinde bugüne kadar belgelenen en büyük sikke hazinesi olma özelliğini taşıyor. Yeni keşif, ülkenin Nousiainen bölgesinde 1895 yılında bulunan 2,2 kilogramlık eski rekoru tam iki katına çıkardı.

Birbirinden yaklaşık 12 metre uzaklıktaki iki ayrı noktada bulunan definenin içinden binlerce gümüş sikke çıktı. Kaplarda ayrıca bir adet kesik gümüş külçe parçası, gümüş bilezik, bağlantı parçası ve boncuk ele geçirildi.

AĞAÇ KABUKLARI GÜNÜMÜZE KADAR ULAŞTI

Gümüşlerin huş ağacı kabuğundan yapılan iki özel kap içinde saklanması uzmanları hayrete düşürdü. Finlandiya topraklarında tarih öncesi döneme ait organik materyallerin bozulmadan kalmasının son derece nadir görüldüğü bildirildi.

Lahti Müzeleri Direktörü Tuulia Tuomi, "Tarih öncesi bağlamlara ait organik materyaller bu topraklarda nadiren korunur. Huş ağacı kapların günümüze kadar ulaşmış olması bu keşfin en sıra dışı yönüdür" diyerek buluntunun değerine dikkat çekti.

KÜRESEL TİCARETİN GÜMÜŞ AĞI

Viking Çağı'nda gümüşün paranın basılı değerinden ziyade tartılarak ödeme aracı yapıldığı biliniyor. Definedeki kesik gümüşler ve parçalanmış takılar, dönemin gelişmiş ağırlık ekonomisini doğrudan yansıtıyor.

Daha önce 10. yüzyıl başına ait bir Samani dirhemi taklidi bulunan Sysmä, yeni keşifle birlikte İskandinavya ticaretindeki kritik rolünü tescilledi. Keşif, uluslararası gümüş ağlarının Finlandiya'nın iç kesimlerine kadar uzandığını kanıtladı.

Defineyi bulan Kalle Lappinen, cihaz sinyallerinin genellikle modern çöpleri gösterdiğini belirtti. Lappinen, "Toprağın altındaki gümüşün gerçek boyutu ortaya çıktığında büyük bir şaşkınlık ve inanamama duygusu yaşadım" sözleriyle yaşadığı heyecanı anlattı.

LABORATUVARDA SIRLARI ÇÖZÜLECEK

Müze uzmanları sikkeleri temizleyip birbirinden ayırmak için laboratuvar analizlerini başlattı. Paraların incelenmesiyle birlikte gümüşlerin İslam dünyası ya da Batı Avrupa merkezli darphanelerden hangisine ait olduğu aydınlatılacak.

Arkeologlar iki ayrı kabın tek bir gömme faaliyeti sırasında mı yoksa farklı zamanlarda mı toprağa bırakıldığını araştırıyor. Yapılacak stratigrafi analizleri sonrasında Vikinglerin sırrı tamamen gün yüzüne çıkarılacak.