Vietnam'da okulda bıçaklı saldırı: Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Vietnam'ın Ho Chi Minh City kentinde bir okulda 15 yaşındaki bir öğrencinin arkadaşlarına yönelik gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. 4 Eylül'de Thạnh An bölgesindeki bir okulda meydana gelen olayda, 2011 doğumlu erkek öğrencinin elindeki bıçakla okul arkadaşlarına saldırdığı ve 5 öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından okul yönetimi ve güvenlik görevlileri hızla müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, 15 yaşındaki öğrenciyi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan 5 öğrenci ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Vietnamlı yetkililer, yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının stabil olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Olay sırasında okulda büyük panik yaşanırken, polis ekipleri saldırının ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırının nedenini ve olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kapsamlı soruşturma başlattı. İlk incelemelerde, 15 yaşındaki öğrencinin sosyal medyada karşılaştığı bazı olumsuz içeriklerden etkilenmiş olabileceği değerlendirildi.

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da öğrencinin psikolojik durumunun incelendiği ve internet ortamındaki içeriklerin saldırı üzerinde etkili olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve saldırının arkasındaki nedenlerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralanan öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.