Venezuela'dan dehşete düşüren görüntüler! Depremde çığlık sesleri... Çöken havalimanı, kaçışan insanlar...

Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük deprem, havalimanında, sokaklarda ve birçok yerdepaniğe yol açtı. Yolcular çöken tavan parçalarının arasından kaçarken, canlı yayındaki bir beyzbol maçında oyuncular ve taraftarlar sahaya koştu. Deprem paniği canlı kaydedilirken yıkımın yaşandığı anlardan gelen videolar yaşanan felaketin boyutunu ortaya koydu.

Venezuela, dün akşam peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun verilerine göre ilk deprem başkent Caracas’ın yaklaşık 160 kilometre batısındaki Morón yakınlarında meydana geldi. 7,2 büyüklüğündeki ilk sarsıntıyı, 39 saniye sonra 7,5 büyüklüğünde daha güçlü ikinci deprem izledi.

Depremler ülkenin kuzey kıyı şeridinde geniş bir alanda hissedildi. Caracas ve çevresinde çok sayıda kişi panikle sokaklara çıktı. Binaların sallandığı, duvarların çatladığı ve bazı yapıların çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sarsıntı Kolombiya’da da hissedilirken, kısa süreli tsunami paniği yaşandı.

HAVALİMANINDA TAVAN ÇÖKTÜ YOLCULA KAÇIŞTI

Deprem anına dair en çarpıcı görüntülerden biri Caracas yakınlarındaki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’ndan geldi. Maiquetía’daki terminal binası sarsıntıyla birlikte şiddetle sallandı. Görüntülerde yön tabelalarının sallandığı, ışıkların gidip geldiği, ardından terminalin bazı bölümlerinde tavan panellerinin çöktüğü görüldü.

Tavandan kopan parçalar zemine düşerken terminali yoğun bir toz bulutu kapladı. O sırada havalimanında bulunan yolcular ve çalışanlar, üzerlerine düşen parçalardan uzaklaşmak için panik içinde koştu. Bazı kişiler çıkış kapılarına yönelirken, bazı yolcular da terminal içindeki açık alanlara kaçmaya çalıştı.

Depremin ardından havalimanında ciddi hasar oluştu. Terminalin bazı bölümlerinde tavan kaplamaları tamamen yere indi, metal taşıyıcılar sarktı, zeminde moloz yığınları oluştu. Yetkililer, hasar nedeniyle Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

MAÇTA YAKALANDILAR

Sarsıntı sırasında Caracas’taki Estadio Universitario’da beyzbol maçı oynanıyordu. Marineros de Carabobo ile Senadores de Caracas arasındaki karşılaşmanın ilk bölümünde başlayan sarsıntı, televizyon yayınına da yansıdı.

İlk anda sahadaki bazı oyuncular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak sallantı kısa sürede şiddetlendi. Oyuncular, hakemler ve teknik ekip bir anda oyunu bırakarak açık alana doğru koştu. Tribündeki seyirciler de panikle yerlerinden kalktı. Bazı taraftarlar çıkış kapılarına yönelirken, bazıları güvenli alan olarak görülen saha içine inmeye çalıştı.

Yayın görüntülerinde stadyumdaki ışık direklerinin ve kabloların sallandığı, oyuncuların kulübelerden çıkarak orta sahaya doğru koştuğu görüldü. Maç güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Aynı saatlerde oynanan bazı karşılaşmalar da iptal edildi ya da yarıda kaldı.

SOKAKLARDA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Caracas’ta sarsıntı sırasında birçok bina boşaltıldı. Bazı görgü tanıkları, deprem başladığı anda insanların çığlık atarak merdivenlere yöneldiğini anlattı. Bazı mahallelerde panikle dışarı çıkan yurttaşlar, artçı sarsıntı korkusuyla uzun süre sokaklarda bekledi.

La Guaira sahilinde ise deprem sonrası yükselen toz bulutları denizdeki balıkçılar tarafından görüntülendi. Kıyıdan bir anda yükselen yoğun tozu gören balıkçılar, ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Görüntülerde, sahil hattındaki yıkımı fark eden balıkçıların şaşkınlık ve korku yaşadığı görüldü.

Olağanüstü hâl ilan edildi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremlerin ardından ülkede olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu. Okullar tatil edilirken, arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde çalışmalara başladı.

İlk resmî açıklamalara göre depremlerde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700’den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, özellikle La Guaira ve Caracas çevresinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. ABD Deprem merkezi, ise depremlerin sığ derinlikte meydana gelmesi nedeniyle can kaybı ve hasarın artabileceği uyarısında bulundu. ABD, en az 10 bin kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.

Porto Riko ve ABD Virgin Adaları için kısa süreli tsunami uyarısı yapılırken, yetkililer tehdidin geçtiğini açıklayınca uyarı iptal edildi. Buna rağmen bölgede artçı sarsıntı riski nedeniyle halka hasarlı binalardan uzak durma çağrısı yapıldı.