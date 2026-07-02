Venezuela'daki depremlerin maliyeti ortaya çıktı: Ölü sayısı 2 bini geçti

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı. Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini bildirirken, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu belirtti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

FİZİKSEL HASAR MALİYETİ 6,7 MİLYAR DOLAR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesapladı. Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı ise 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı. Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, daha önce yapılan açıklamalarda ölü sayısı 1.943, yaralı sayısı 10 bin 571 olarak duyurulmuştu. Bugün açıklanan yeni verilerle birlikte ölü sayısı 2 bin 295'e, yaralı sayısı ise 11 bini aştı. Depremlerde yaklaşık 68 bin kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.