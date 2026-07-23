Venezuela'daki deprem felaketinde ölü sayısı 5 bini aştı: 30 bin kişi kayıp

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin en güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Rodriguez, can kaybının 52 kişi artarak 5 bin 398'e ulaştığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a çıktığını duyurdu.

CAN KAYBI 5 BİN 398'E YÜKSELDİ

Rodriguez, deprem bölgelerinde halen 30 bini gönüllü olmak üzere 60 bini aşkın kişinin görev yaptığını belirterek, afetzedelere yönelik insani yardım malzemeleri ve temiz su dağıtımının kesintisiz şekilde sürdüğünü ifade etti. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki kayıplara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

1.463 ARTCI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 24 Haziran'daki ana depremlerin ardından bölgede toplam 1.463 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremlerin etkisinin halen devam ettiği ve yetkililerin olası yeni sarsıntılara karşı teyakkuz halinde oldukları öğrenildi.

KAYIP BİLDİRİMLERİ 30 BİNİ AŞTI

Kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla oluşturulan "Venezuela Depremi Kayıpları" adlı sivil girişimin internet sitesinde, şu ana kadar 30 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldığı bilgisi yer alıyor. Yetkililer, kayıp sayısının kesinleşmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

7,2 VE 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 hazirandaki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

(AA)