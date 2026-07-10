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Halk TV Dünya Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 3899'a yükseldi

Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 3899'a yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 899'a yükseldi. Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, 89 çadır kampında 16 bin 892 aile misafir ediliyor.

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Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 3899'a yükseldi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 88 artarak 3 bin 899'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

AİLELERE YARDIM VE BARINMA DURUMU

Rodriguez, yetkililer ve gönüllüler tarafından 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirtti. 89 geçici çadır kampında 16 bin 892 ailenin misafir edildiğini dile getiren Rodriguez, ülke genelinde barınma ve temel ihtiyaç çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ABD'DEN İNSANİ YARDIM

ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, 30 binden fazla Venezuelalının ABD tarafından gönderilen insani yardım malzemelerini teslim aldığını açıkladı. ABD Tarım Bakanlığı Müsteşarı Luke Lindberg ile Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ryan Shrum'un teslim ettiği yardımlar, Global Empowerment Mission (GEM) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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PAHO'DAN KRİTİK SAĞLIK UYARISI

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/OPS), depremlerin ardından sağlık alanındaki çalışmaların kritik bir aşamaya girdiğini belirterek, acil durumun halen devam ettiğini bildirdi. PAHO, acil durum kapsamında ihtiyaç duyulan 24 milyon doların şu ana kadar yaklaşık 9 milyon dolarının aktif hale getirildiğini kaydetti. Organizasyonun Direktörü Jarbas Barbosa, bu büyüklükteki bir felaketin ardından en büyük risklerin sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması, aşırı kalabalıklaşma, temiz suya erişim ve aşılama süreçleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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