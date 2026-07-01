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Halk TV Dünya Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 2 bine dayandı

Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 2 bine dayandı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.943'e, yaralı sayısı ise 10 bin 571'e yükseldi.

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Venezuela'daki deprem faciasında ölü sayısı 2 bine dayandı

Venezuela Ulusal Meclis üyelerinden biri tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da meydana gelen çifte deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.943'e ulaştı. Yetkili, yaralı sayısının ise 10 bin 571 olduğunu bildirdi. Ülkede arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalanların kurtarılması için seferberlik sürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde 25 binden fazla görevlinin arama kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu belirtti. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürerken, yardım ekipleri bölgeye sevk edilmeye devam ediyor. Depremin vurduğu kentlerde binlerce bina çökerken, enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

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NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerin merkez üssü ülkenin Yaracuy eyaleti olarak belirlenmişti. Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısı 1.719, yaralı sayısı 5 bin 34 olarak duyurulmuştu. Bugün açıklanan yeni verilerle birlikte ölü sayısının 1.943'e, yaralı sayısının ise 10 bin 571'e yükseldiği bildirildi. Depremlerde yaklaşık 50 bin kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyordu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin ardından ülkede 4,8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığını duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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