Venezuela’da yıkım tablosu ağırlaşıyor: Can kaybı 1719’a yükseldi, okullar sığınak oldu!

Venezuela, tarihin en ağır doğal afetlerinden biriyle mücadele ediyor. Ülkeyi sarsan güçlü depremlerin ardından resmi açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 1719’a yükselirken, yaralı sayısı 5 bin 34 olarak bildirildi. Felaket nedeniyle 15 bin 866 kişi evsiz kaldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

En büyük yıkımın Karayip kıyısındaki liman kenti La Guaira’da yaşandığı belirtilirken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Ülkede yaklaşık 30 bin yerel acil durum personeline ek olarak 2 bin 700 yabancı uzmanın da operasyonlara destek verdiği belirtildi.

Sürecin en kritik aşamasında, bağımsız çevrimiçi platformlara göre kayıp kişi bildirimlerinin on binleri bulduğu ifade edildi. Yetkililer, resmi rakamların ötesinde durumun daha da ağır olabileceğini bildirdi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Başkent Caracas ve çevresi ise dün 4,6 büyüklüğünde yeni bir artçı depremle yeniden sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının merkez üssünü Karaballeda’nın kuzeyi açıkları olarak duyurdu. Yeni bir yıkım rapor edilmezken, artçı sarsıntılar halk arasında tedirginliği artırdı.

BİRÇOK ÜLKEDEN YARDIM GELDİ

Uluslararası yardım seferberliği de hız kazanmış durumda. Venezuela yetkilileri, şu ana kadar 30 farklı ülkeden destek geldiğini açıklarken; Türkiye dahil çeşitli ülkelerden toplam 3 bin 681 arama kurtarma personeli, 27 araç, 118 arama köpeği ve bin tondan fazla insani yardım malzemesinin ülkeye ulaştırıldığı bildirildi.

OKULLAR BARINMA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Eğitim kurumları da felaketten ağır darbe aldı. Sadece Caracas’ta 432 okulun hasar gördüğü açıklanırken, ayakta kalan bazı okulların ise evsiz kalan binlerce kişi için geçici barınma merkezlerine dönüştürüldüğü bildirildi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE

Öte yandan sağlık sistemi de çöküşün eşiğinde. Caracas’taki Dr. José Manuel de Los Ríos Çocuk Hastanesi’nde görev yapan yoğun bakım uzmanı Huníades Urbina-Medina, depremden çok önce başlayan kaynak krizinin şimdi daha da derinleştiğini söyledi. Bir dönem aynı anda 10 çocuğa bakım verebilen ünitenin bugün yalnızca dört hastayı tedavi edebildiği, bunun temel nedeninin personel ve ekipman eksikliği olduğu aktarıldı. Depremler sonrası hastaneye yaklaşık 100 çocuğun kabul edildiği öğrenildi.

"UMUDUMUZU KORUYORUZ"

Zamanla yarışın sürdüğü operasyonlarda, ilk 72 saatlik kritik eşik geride kalmasına rağmen umut tamamen tükenmiş değil. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, enkaz altından canlı kurtarılan kişilerin olduğunu belirterek, “Operasyonları durdurmuyoruz. Umudu koruyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, artçı sarsıntıların devam etmesi ve altyapı üzerindeki baskının artması nedeniyle durumun halen kritik seviyede olduğunu vurguladı. (ANKA)