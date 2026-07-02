Venezuela'da deprem felaketi sonrası 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Venezuela'da 24 Haziran tarihinde meydana gelen şiddetli depremlerin yol açtığı yıkım ve can kayıpları üzerine harekete geçen ülke yönetimi, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına ülke genelinde 7 gün sürecek bir ulusal yas dönemi ilan edildiği kamuoyuna resmen duyurdu.

Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in açıklamaları doğrultusunda, ilan edilen yedi günlük ulusal yas süreci alınan kararla birlikte aynı gün saat 18.00 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi.

DELCY RODRİGUEZ'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşanan sarsıntılar nedeniyle ülkesinin tarifsiz bir acı içerisinde olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün, sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyor; yaralılar, kayıplar ve afetten etkilenen tüm topluluklar için dualarımızı yükseltiyoruz. Yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşu olarak, bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere 7 günlük Ulusal Yas ilan edilmesine karar vermiş bulunmaktayım. Bu derin üzüntü anlarında, bu trajediyi yaşayan herkesi kucaklıyor, onların yanında olma ve kendilerini koruma taahhüdümüzü yineliyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)