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Halk TV Dünya Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırması (USGS), Venezuela açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Başkent Caracas'ta binalarda çatlaklar oluştuğu bildirildi. Depremin ardından Porto Riko ve ABD Virjin Adaları için tsunami uyarısı yapıldı.

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Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
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ABD Jeolojik Araştırması (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Venezuela açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, başkent Caracas başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde hissedildi. Görgü tanıkları, depremin binaları "salladığını" ve kentte panik yaşandığını aktardı.

CARACAS'TA PANİK VE TAHLİYE

Başkent Caracas'ta yaşayanlar, depremin ardından evlerini tahliye etti. Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, evlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirtti. Sarsıntı nedeniyle kentteki bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyardı.

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TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Karayipler'deki Porto Riko ve ABD Virjin Adaları için tsunami uyarısı yayımlandı. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanların iç kesimlere ve yüksek yerlere yönelmeleri gerektiğini belirtti. Tsunami tehlikesine karşı bölgedeki yetkililerin acil durum önlemlerini devreye soktuğu bildirildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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