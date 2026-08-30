Venezuela petrolüne el koymuştu! Trump duyurdu: Petrol fiyatları düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Venezuela ile "tarihi" bir anlaşmaya imza attıklarını duyurmuştu.

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK

ABD'ye 65 milyar varilden fazla petrol rezervi üzerinde çoğunluk kontrolü sağlayan bu hamleyi "Dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak nitelendiren Trump, söz konusu adımın tüm Amerikalılar için benzin fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini de iddia etti.

303 MİLYAR VARİLLİK REZERV VE ABD'NİN HEDEFLERİ

Olivia Gazis'in haberine göre Trump, yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD genelinde yükselişe geçen benzin fiyatlarını aşağı çekmeyi hedeflerken, ABD milyarlarca varillik petrolün denetimini eline alma planları yapıyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre Venezuela, 2023 itibarıyla yaklaşık 303 milyar varil ile dünyadaki en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervine sahip ülke konumunda bulunuyor. Trump yönetimi uzun süredir bölgedeki bu zengin rezervlere ilgi duyduğunu açıkça ifade ediyordu.

FİYATLARIN NE ZAMAN DÜŞECEĞİ İSE BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Anlaşmanın ABD petrol rezervlerine doğrudan katkı sağlayacağı ve enerji piyasalarını rahatlatacağı savunulsa da Başkan Trump, Amerikan vatandaşlarının benzin istasyonlarındaki bu rahatlamayı tam olarak ne zaman hissetmeye başlayacaklarına dair net bir tarih veya zaman çizelgesi paylaşmadı.