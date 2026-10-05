Veba salgını patladı: İlk ölüm haberi geldi! Karantina resmen başladı

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk’ta bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesiyle başlayan gizemli hastalık alarmı giderek büyüdü. Veba araştırmaları yapan bir enstitüde görevli 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın ağır zatürre sonrası ölümü üzerine yaklaşık 200 kişi tıbbi gözetim altına alındı.

BEYAZ SARAY DEVREYE GİRDİ

Rus makamları ölüm nedenini “nedeni belirlenemeyen zatürre” olarak açıklarken, olayın veba kaynaklı olabileceğine ilişkin iddialar uluslararası kamuoyunda da yakından takip edilmeye başlandı. ABD yönetimi, olası akciğer vebası vakasına ilişkin gelişmeleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve diğer kurumlarla birlikte izlediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’daki olası vakaya ilişkin ayrıntıların henüz doğrulanmadığını belirtirken Moskova’ya bilgileri “hızlı ve açık şekilde paylaşması” çağrısında bulundu. Beyaz Saray’ın da gelişmelerden haberdar olduğu ve olası adımları değerlendirdiği bildirildi.

HASTANELERDE ÜÇ HAFTALIK KARANTİNA

Öte yandan Rusya’da alınan önlemlerin kapsamı genişledi. İrkutsk’taki bazı hastanelerde üç haftalık karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. City Clinical Hospital No. 1, No. 3 ve No. 10 ile İvano-Matreninskaya Çocuk Hastanesi karantina kapsamına alınırken, bir doğum hastanesinde de kısıtlamalar uygulandığı aktarıldı.

Bölgede yaklaşık 200 kişi de Shipilova ile temas etmiş olabilecekleri gerekçesiyle gözetim altında tutuluyor. İrkutsk Valisi İgor Kobzev, takip edilen kişilerde hastalık belirtisi görülmediğini ve yapılan testlerin negatif çıktığını öne sürdü.

Şelehov kentindeki bir alüminyum fabrikasında da çalışanlara yönelik maske zorunluluğu getirildi. Bölgede koruyucu kıyafetli ekiplerin görülmesi ve bazı kurumlarda önlemlerin artırılması, sosyal medyada “veba salgını” endişesinin daha da büyümesine yol açtı.

"LABORATUVARDA TÜP KIRILDI" İDDİASI

Olayın merkezinde ise Shipilova’nın çalıştığı Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü bulunuyor. Bağımsız Rus medya kuruluşlarında yer alan iddialara göre Shipilova, 25 Eylül’de laboratuvarda çalışırken Yersinia pestis, yani vebaya neden olan bakteri bulunan bir tüpü kırdı. Ardından ağır zatürre belirtileri gösterdi ve 2 Ekim’de hayatını kaybetti.

Ancak bu anlatım Rus makamları tarafından doğrulanmadı. Rospotrebnadzor, Shipilova’nın ölüm nedenini “nedeni belirlenemeyen zatürre” olarak açıklarken yapılan ek incelemelerde çalışmasıyla bağlantılı mikroorganizmaların tespit edilmediğini bildirdi. Kurum ayrıca enstitüde patojen mikroorganizmalarla çalışma sırasında herhangi bir kaza kayda geçmediğini açıkladı.

"AKCİĞER VEBASI" HENÜZ DOĞRULANMADI

Akciğer vebası iddiasının kaynağı ise hastalığın belirtileri, laboratuvar çalışanının mesleği ve iddia edilen tüp kazasının aynı zaman dilimine denk gelmesi. Ancak şu ana kadar Shipilova’nın vebadan öldüğünü veya hastalığın başka kişilere yayıldığını kanıtlayan resmi bir sonuç açıklanmadı.

Rus sağlık yetkilileri İrkutsk ve Şelehov’daki epidemiyolojik durumun “istikrarlı” olduğunu bildirdi. Buna karşın hastanelerde karantina uygulanması, yaklaşık 200 kişinin gözetim altında tutulması ve ABD’nin CDC ile birlikte gelişmeleri takip etmesi, olayın uluslararası sağlık otoritelerince de ciddiyetle izlendiğini ortaya koydu.

ABD makamları ayrıca vebanın erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebildiğine dikkat çekti. Ancak Washington’ın özellikle Rus makamlarından daha hızlı ve şeffaf bilgi talep etmesi, olayla ilgili belirsizliğin henüz giderilmediğini gösteriyor.