Veba merkezi çalışanında 'belirlenemeyen' zatürre: Rus yetkililer olağanüstü toplandı!

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) açıklama yaptı. Açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtildi. Çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu aktarıldı.

ENSTİTÜ ÇALIŞANINDA ZATÜRRE TESPİT EDİLDİ

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtildi. Çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu aktarıldı. Açıklamada, hastanın durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

ÖRNEKLERDE MESLEKİ FAALİYETLE BAĞLANTILI MİKROORGANİZMA BULUNMADI

Açıklamada, kapsamlı incelemeler sonucunda hastadan alınan örneklerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. "İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durum istikrarlıdır." ifadesine yer verildi. Böylece bölgede salgın riskine ilişkin bir bulgu paylaşılmadı.

VALİLİK OLAĞANÜSTÜ KOMİSYON TOPLADI

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu. Toplantının, söz konusu şüphe üzerine yapıldığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA "AKCİĞER VEBASI" İDDİASI

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün, veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Resmi açıklamada ise çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğu ve örneklerde mesleki mikroorganizmalara rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyadaki iddialara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

AA