Vance'ten ABD siyasetini karıştıracak sözler! Nixon ile Trump'ı kıyasladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, California eyaletinin Yorba Linda kentindeki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmayla Amerikan siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni yayımlanan "Communion" adlı kitabının tanıtımı kapsamında konuşan Vance, hem Richard Nixon'a duyduğu hayranlığı dile getirdi hem de Watergate skandalına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Konuşmasında, Watergate skandalının günümüz medya düzeninde geçmişteki kadar büyük yankı uyandırmayacağını savunan Vance, "Watergate yarın yaşansaydı en fazla 12 saat konuşulan bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden ayrılmasıyla sonuçlanacağını düşünmek bana göre akıl almaz." ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE DERİN DEVLET TARAFINDAN HEDEF ALINDI"

Vance, Nixon'ın görevden ayrılmasına uzanan süreç ile Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde karşı karşıya kaldığı soruşturmalar ve siyasi baskılar arasında benzerlikler bulunduğunu öne sürdü. Her iki ismin de "derin devlet" olarak tanımladığı güç odaklarının hedefi haline geldiğini iddia eden Vance, bu yapıların benzer yöntemlerle hareket ettiğini savundu.

Konuşmasında kendisiyle Nixon arasında da benzer yönler bulunduğunu söyleyen Vance, "Genç yaşta senatör oldum, ardından başkan yardımcılığı görevine geldim, çok satan kitaplar yazdım ve medyanın yoğun eleştirilerine maruz kaldım. Bu yönleriyle Richard Nixon bana oldukça benziyor. Ona her zaman büyük saygı duydum." dedi.

WATERGATE SKANDALI NASIL BAŞLAMIŞTI?

ABD tarihinin en büyük siyasi krizlerinden biri olarak kabul edilen Watergate skandalı, 17 Haziran 1972'de Washington'daki Watergate iş merkezinde bulunan Demokrat Parti Ulusal Komitesi ofisine yapılan yasa dışı girişimin ortaya çıkmasıyla başladı. Olay sırasında binaya giren beş kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Nixon yönetiminin yalnızca olayla bağlantısı değil, aynı zamanda yaşananları örtbas etmeye yönelik girişimleri de gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemeler, Cumhuriyetçi yönetimin seçim sürecinde siyasi rakiplerini yasa dışı yollarla dinlediğini ve delilleri gizlemeye çalıştığını ortaya koydu.

Artan siyasi baskılar ve hakkında başlatılan azil süreci nedeniyle Richard Nixon, 1974 yılında görevinden istifa ederek ABD tarihinde istifa eden ilk başkan oldu. Nixon'ın ayrılmasının ardından başkanlık görevini dönemin Başkan Yardımcısı Gerald Ford devraldı. (AA)