Vali Washington'un planını ifşa etti: ABD haftaya Küba'ya saldıracak!

ABD toprağı olarak geçen ada ülkesi Porto Riko'nun Valisi Jenniffer Gonzalez, yerel basına yaptığı açıklamada ABD ordusunun gelecek hafta Küba'ya yönelik bir saldırı planı olduğunu iddia etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KÜBA'YA KARŞI BİR SALDIRI PLANLANIYOR”

Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını belirterek “Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor" dedi.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, şöyle konuştu:

“Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak.”

KÜBA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SERT TEPKİ

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, daha önce yaptığı bir konuşmada ABD'nin eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenler savaş suçlusu olarak tarihe geçecek.”

Parilla, söz konusu açıklamayı “BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek” başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde yapmıştı.

PORTO RİKO VE ABD

Dışişlerinde tamamen ABD'ye bağımlı olan Porto Riko, iç siyasette ise serbest konumda. 1898'den beri ABD toprağı olan adanın vatandaşları 1917'den beri ABD vatandaşı sayılıyor.

(AA)