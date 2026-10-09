Vaka sayısı 2026'da 4 bini geçti: Endişelendiren tablo ortaya çıktı! Geçen yılın neredeyse iki katı

ABD'de 2026’nın başından bu yana 4 bin 20 kızamık vakasının kaydedildiği bildirildi. Böylece yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısı, 2025’te kaydedilen 2 bin 286 vakanın neredeyse iki katına ulaştı.

VAKA SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Johns Hopkins Üniversitesinin kızamık vakalarını takip ettiği verilere göre, 2026’nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka tespit edildi. Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası görülürken, bu yılın ilk 10 ayında kaydedilen vaka sayısı geçen yılın neredeyse iki katına çıktı.

EN FAZLA VAKA 977 İLE PENSİLVANYA’DA

Bu yıl en fazla kızamık vakası Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Teksas, Virginia ve Florida’da kaydedildi. Pensilvanya 977 vakayla ilk sırada yer alırken, South Carolina’da 671, Utah’ta ise 527 vaka görüldü. Wisconsin’de 234, Ohio’da 201, Teksas’ta 192, Virginia’da 179 ve Florida’da 151 vaka tespit edildi.

KIZAMIK NASIL BULAŞIYOR?

Kızamık, enfekte kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında virüs içeren küçük damlacıkların yayılmasıyla ağırlıklı olarak hava yoluyla bulaşıyor. Son derece bulaşıcı olan hastalıkta ateş ve kırmızı, hafif kabarık döküntüler görülebiliyor.

Bazı vakalarda kulak enfeksiyonu, zatürre, ishal ve beyin iltihabı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalar hastaneye yatışa ve ölüme yol açabilirken, uzmanlar hastalıktan korunmanın en etkili yolunun kızamık aşısı olduğunu belirtiyor. (AA)