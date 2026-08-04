Uzmanlar orman yangınları durduran çözümü açıkladı "Yerleşim yerlerinin etrafına bu ağacı ekin"

Aşırı sıcaklar ve iklim krizi nedeniyle orman yangınlarının şiddeti her geçen gün artarken, bilim insanları yangınların yayılmasını yavaşlatacak doğal bir çözüm keşfetti.

İklim krizine bağlı olarak şiddetlenen orman yangınlarına karşı titrek kavak ağaçlarının doğal bir kalkan oluşturabileceği kanıtlandı. Kanada'daki McGill Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, geniş kavak topluluklarının iğne yapraklı ormanlara kıyasla yangına çok daha dayanıklı olduğu saptandı.

Uydu haritaları ve yangın verileri incelendiğinde, titrek kavak popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde yangınların şiddetinin düştüğü görüldü. Yapraklarındaki yüksek nem oranı ve yapısında yanıcı reçine barındırmaması, kavağı yangına karşı korunaklı kılıyor.

YANGIN SINIRINDA DİRENÇ GÖSTERDİ

Araştırma kapsamında Kanada'da 2023 yılı dahil son dönemde yaşanan büyük yangınlar incelemeye alındı. Titrek kavak ağaçlarının yangın alanlarının iç kısımlarına kıyasla yangın sınırlarında iki kattan fazla oranda bulunduğu tespit edildi.

Çam ve ladin gibi iğne yapraklı ağaçlar ise hem yangın içinde hem de dışında aynı oranda yer aldı. Titrek kavak yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda günlük yanan orman miktarının azaldığı ve yangının ilerleme hızının düştüğü belirlendi.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN KORUMA BÖLGESİ

Uzmanlar, yangın riski taşıyan yerleşim yerlerinin etrafına geniş kavak şeritleri dikilmesini öneriyor. New Brunswick Üniversitesi uzmanları, tek bir ağaç sırasının yeterli olmayacağını, alevlerin geçişini engellemek için 100 ila 300 metrelik bir derinlik gerektiğini vurguladı.

Ticari kaygılarla dikilen tek tip çam ormanlarının yangın riskini artırdığına dikkat çekildi. Karma orman yapısına geçilmesinin, yangınlara karşı en etkili savunma hattı olacağı ifade edildi.