Uyuşturup istismar ettiler, görüntüleri internete yaydılar! Dehşete düşüren suç ağı ortaya çıktı

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), mağdurlarını ilaç veya uyuşturucu maddeler kullanarak etkisiz hale getiren ve cinsel saldırıları organize eden uluslararası bir suç ağına yönelik geniş kapsamlı soruşturmada önemli sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Yetkililer, internet üzerinden faaliyet gösteren organize grupların cinsel saldırıları planladığını, koordine ettiğini ve görüntülerini kaydederek kendi aralarında paylaştığını belirtti.

Soruşturmanın temelini, geçen yıl tespit edilen bir internet forumuna yönelik başlatılan inceleme oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda yalnızca bu platformla ve onun devamı niteliğindeki çevrim içi ağlarla bağlantılı 270'ten fazla kişinin kimliği belirlendi. Ancak yetkililer, benzer faaliyet gösteren tüm grupların henüz tamamen ortaya çıkarılamadığını ve soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğünü vurguladı.

FORUMLARDA PAYLAŞTILAR

NCA'nın aktardığı bilgilere göre, forumlarda bir araya gelen kullanıcılar mağdurları hangi ilaç veya sedatif maddelerle etkisiz hale getirebileceklerini, bu maddelerin nasıl verileceğini ve cinsel saldırıların nasıl gerçekleştirileceğini ayrıntılı şekilde birbirleriyle paylaşıyordu. Ayrıca saldırıların kayda alınması ve görüntülerin platformlarda dolaşıma sokulması da organize biçimde yürütülüyordu.

BAZI MAĞDURLAR HALA HABERSİZ

Soruşturma kapsamında bazı mağdurların sedatif ilaçların etkisi altındayken cinsel saldırıya uğradığı tespit edildi. Yetkililer, bazı kişilerin ise kendilerine ne yaşandığının halen farkında olmayabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle olası mağdurların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

EN YAKINLARI TARAFINDAN HEDEF ALINDILAR

Dosyadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise saldırıların önemli bölümünün mağdurların en güvendiği kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olması oldu. NCA, birçok olayda faillerin mağdurların uzun süreli partnerleri ya da eşleri olduğunu belirterek, güven ilişkisinin sistematik şekilde istismar edildiğini açıkladı.

Yetkililer, ortaya çıkarılan yöntemin, yıllarca eşi tarafından haberi olmadan uyuşturularak onlarca erkeğin cinsel saldırısına maruz bırakılan Fransız kadın Gisele Pelicot vakasını hatırlattığını ifade etti. Bu benzerliğin, suç örgütlerinin kullandığı yöntemlerin ne kadar sistematik hale geldiğini gözler önüne serdiği belirtildi.

156 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Europol de uyuşturucu kullanılarak gerçekleştirilen cinsel saldırılara ilişkin yedi ülkenin kolluk kuvvetleriyle ortak yürüttüğü ayrı bir operasyonda önemli bulgular elde edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre soruşturmalarda şimdiye kadar bu suçlarla bağlantılı 156 mağdur ile şüpheli tespit edildi.

İngiliz yetkililer, belirlenen şüpheliler ve olası mağdurlara ilişkin bilgilerin hem Birleşik Krallık'taki hem de diğer ülkelerdeki güvenlik ve adli makamlarla paylaşıldığını bildirdi. Uluslararası iş birliği kapsamında yeni gözaltılar ve mağdurların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.