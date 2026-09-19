Uykusunda yaptığı o hareket hayatını kararttı! 75 yaşındaki adamdan milyonluk dava

İngiltere'de 75 yaşındaki John Nicholson'ın gördüğü kabus, hayatını bir gecede değiştirdi. Uykusunda rüyasını fiziksel olarak yaşayan Nicholson, yatağından baş aşağı atlayarak boynunu kırdı. Omurilik yaralanması geçiren yaşlı adam, olayın ardından kısmi felç kaldı.

Partneri Beryl Cole, gece büyük bir gürültü duyunca yanına koştu. Nicholson'ın ciddi şekilde yaralandığını fark eden Cole, hemen ambulans çağırdı. Ancak iddiaya göre ambulansın eve ulaşması yaklaşık 3 saat sürdü.

Nicholson'ın yaşadığı kazanın ardından sağlık ekiplerinin müdahalesi ve hastaneye sevk süreci tartışma konusu oldu. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin omurga yaralanmasının ciddiyetini zamanında fark etmediğini ve kendisinin uygun şekilde hareketsiz hale getirilmediğini öne sürdü.

"HAREKETSİZ BIRAKILMALIYDI"

Nicholson, sağlık görevlilerinin kendisini ilk etapta oturur pozisyonda tuttuğunu, durumunun kötüleşmesinin ardından yatırıldığını belirtti. Nicholson ve partneri, sağlık ekiplerinin olay sırasında yeterince ilgili davranmadığını savundu.

Tıbbi kayıtlarda ise Nicholson'ın durumunun "ölü ağırlık" şeklinde nitelendirildiği ve kendi başına hareket etmek için herhangi bir çaba göstermediğinin yazıldığı belirtildi.

Nicholson, boyun ve omurga yaralanmasının daha erken fark edilmesi ve uygun şekilde sabitlenmesi gerektiğini savundu.

6,5 SAAT AMBULANSTA BEKLEDİ

Nicholson, Plymouth'taki Derriford Hastanesi'ne saat 10.00'dan hemen önce ulaştı. Ancak burada da ambulansın içinde yaklaşık 6,5 saat daha bekletildi.

Yapılan BT taramasında Nicholson'ın boynunda kırıklı çıkık bulunduğu ve omuriliğinin de yaralandığı tespit edildi.

Buna rağmen Nicholson hemen hastaneye yatırılmadı ve yeniden ambulansa götürüldü. Saat 18.00'de bir doktor tarafından değerlendirilen Nicholson için sert boyunluk kullanılması önerildi.

Yaşlı adam, toplamda yaklaşık 12 saatini ambulans içinde geçirdikten sonra nörolojik gözlem amacıyla hastaneye kabul edildi. Bu sırada kollarında iğnelenme ve karıncalanma hissetmeye başlamıştı.

ERTESİ GÜN VÜCUDUNU HAREKET ETTİREMEDİ

Nicholson'ın durumu ertesi gün daha da ağırlaştı. Öğleden sonra tansiyonu aniden düşen yaşlı adam, kısa süre içinde kollarını ve bacaklarını gerektiği gibi hareket ettiremez hale geldi.

Üç ay boyunca Salisbury District Hospital bünyesindeki Regional Spinal Injuries Centre'da tedavi gören Nicholson, bugün inkomplet parapleji nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor.

Kazanın ardından kollarında ve bacaklarında kalıcı güçsüzlük, uyuşma ve iğnelenme yaşadığını belirten Nicholson, yaşadığı sağlık sorunlarının müdahaledeki ihmaller nedeniyle ağırlaştığını savundu.

NHS'YE 1 MİLYON STERLİNDEN FAZLA TAZMİNAT DAVASI

Nicholson, yaşananlar nedeniyle İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) aleyhine dava açtı. Yaşlı adam, 1 milyon sterlinden fazla tazminat talep ediyor.

Ambulans hizmeti, Nicholson'ın düşmesinin ardından uygun şekilde sabitlenmemesi ve taşınmaması konusunda "tam bir başarısızlık" yaşandığını kabul etti.

Hastane yönetimi de Nicholson'ın çalışma tanısının omurga kırığı olduğunu ve uzman değerlendirmesi yapılana kadar tam spinal immobilizasyon uygulanması gerektiğini belirtti. Hastane ayrıca hastanın daha erken acil beyin ve sinir cerrahisi değerlendirmesine yönlendirilmesi gerektiğini kabul etti.

Kurumlar, uygunsuz hareket ettirme ve tedavide yaşanan gecikmelerin omurilik yaralanmasını ağırlaştırabileceğini de kabul etti.

KABUSLARINI FİZİKSEL OLARAK YAŞIYORDU

Nicholson'ın yaşadığı olayın arka planında ise REM uyku davranış bozukluğu bulunuyor. Bu rahatsızlıkta kişi, normalde REM uykusu sırasında baskılanması gereken kas hareketlerini sürdürebiliyor ve gördüğü rüyaları fiziksel olarak gerçekleştirebiliyor.

Bu nedenle hastalar rüyalarında kovalanma ya da saldırıya uğrama gibi durumları yaşarken bağırma, tekmeleme, yumruk atma veya yataktan fırlama gibi hareketler yapabiliyor.

Nicholson aynı zamanda titremelere neden olan Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor. Yaşlı adam, kazanın ardından bağımsızlığını büyük ölçüde kaybettiğini, günlük yaşamının ciddi şekilde kısıtlandığını, yorgunluk ve depresyon yaşadığını söyledi.