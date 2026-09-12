Ünlü şarkıcının ölümünde büyük soru işareti! Doktorların yapay zekâ aramaları ortaya çıktı

Yunanistan'da 54 yaşındaki ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis'in özel bir sağlık merkezinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi yaptırmak üzere Atina'daki özel bir sağlık merkezine gitmiş, işlem sırasında kalbinin durmasının ardından yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, merkezde görev yapan iki doktorun dijital cihazlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede doktorların cihazlarında “bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine” ilişkin yapay zeka aramaları bulunduğu ileri sürüldü. Söz konusu aramaların olaydan önce mi yoksa Mazonakis'in kalbinin durmasının ardından mı yapıldığı ise soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.

DOKTORLARIN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Doktorların polise verdikleri ifadelerde de dikkat çeken tutarsızlıklar olduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarının olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin anlatımlarında çelişkiler bulunduğu, ayrıca Mazonakis'in sağlık merkezine geliş saatine ilişkin doktorların verdiği bilgilerin bazı tanıkların ifadeleriyle örtüşmediği aktarıldı.

Soruşturmanın bir diğer dikkat çekici ayağını ise merkezde çekildiği belirlenen bir fotoğraf oluşturdu. Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda otururken çekilmiş bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiği tespit edildi. Polis, fotoğrafın tam olarak ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini belirlemeye çalışıyor.

DİJİTAL KAYITLAR İNCELENİYOR

Bununla birlikte, sağlık merkezinin randevu kayıtları da mercek altına alındı. Mazonakis'e ait bilgilerin merkezdeki randevu kayıtlarından silindiği yönündeki iddia da soruşturma kapsamında araştırılıyor. Polis ekiplerinin dijital kayıtlar ve cihazlar üzerinden olay öncesi ve sonrasındaki zaman çizelgesini ortaya çıkarmaya çalıştığı bildirildi.

Soruşturmadaki önemli başlıklardan biri de plazmaferez işleminin gerçekten başlatılıp başlatılmadığı oldu. Sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika boyunca çalıştığının tespit edilmesi, işlemin başlamış olabileceği değerlendirmesine yol açtı. Ancak doktorlardan biri, Mazonakis'in kalbinin durduğu sırada işlemin henüz başlamadığını savundu.

MERKEZİN RUHSATI UYGUN DEĞİL

Öte yandan Atina Tabipler Birliği tarafından yapılan inceleme, merkezdeki uygulamalarla ilgili daha ciddi soru işaretleri ortaya çıkardı. İncelemede, plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi ve elektrokardiyogram yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

Merkezin plazmaferez işlemi gerçekleştirme yetkisi de ayrıca tartışma konusu oldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez yapılmasına izin verilmediğini açıkladı.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis de merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtti.