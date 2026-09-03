Ünlü müzisyen ve ailesi koli bandıyla bağlanmış halde ölü bulundu! Kan donduran katliam

Meksika'da başkentin kuzeybatısındaki Atizapán de Zaragoza ilçesinde 1 Eylül gecesi Grand Viure adlı konut kompleksindeki bir daireden gelen çığlık ve silah sesleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yaklaşık saat 23.50'de daireye giren ekipler, müzisyen ve yapımcı 38 yaşındaki Jonathan “Honas” Meléndez, 35 yaşındaki eşi Ana Paola, çiftin 3 yaşındaki kızı ve 21 yaşındaki ev çalışanını ölü buldu. Ailenin köpeğinin de öldürüldüğü belirlendi.

Meléndez, Meksika'nın synthpop ve indie rock gruplarından Camilo Séptimo'nun klavyecisi ve kurucu isimlerinden biriydi. Eşi Ana Paola'nın olay sırasında hamile olduğu ve yaklaşık dört-beş aylık gebeliğinin bulunduğu bildirildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre kurbanlardan bazıları ellerinden koli bandıyla bağlanmış halde bulundu. 3 yaşındaki kız çocuğunun başından vurulduğu, diğer kurbanlardan bazılarının da ateşli silahla öldürüldüğü açıklandı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARA ALMADAN KURTULDU

Cinayetin en çarpıcı ayrıntılarından biri ise evde bulunan 6 yaşındaki çocuk oldu. Küçük çocuk saldırıdan yara almadan kurtuldu ve polis tarafından dairede sağ olarak bulundu. Bazı yeni haberlerde çocuğun saldırı sırasında saklandığı ve ekipler gelene kadar evde kaldığı öne sürülürken, resmi makamlar çocuğun fiziksel şiddet izine rastlanmadan bulunduğunu açıkladı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Soruşturmada kısa sürede iki şüphelinin izine ulaşıldı. Diego Sebastián “N” ve Gerardo “N”, Meksika makamlarının ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Yetkililer, Diego Sebastián'ın Meléndez ile ticari ilişkisi bulunduğunu ve bu güven ilişkisini kullanarak konuta giriş yapmış olabileceğini değerlendiriyor. Şüphelilerin 12 saatten kısa sürede yakalandığı bildirildi.

Meléndez ile Diego Sebastián'ın tatil amaçlı konutların kiralanması üzerine kurulu Nomad adlı bir girişimde ortak olduğu ve farklı turistik bölgelerde yaklaşık 44 taşınmazın işletilmesinde birlikte çalıştıkları bildirildi. Yetkililer, aralarındaki ticari anlaşmazlığın cinayetin olası nedenlerinden biri olabileceğini araştırıyor.

PARA ANLAŞMASI MI VARDI?

Öte yandan Meksika basınında, olayın arkasında yaklaşık 300 bin Meksika pesosu tutarındaki bir para anlaşmazlığının bulunabileceği iddiası da gündeme geldi. Ancak bu miktarın cinayetin kesin nedeni olduğu henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Soruşturma sürerken olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin binaya girerken görüntülendiği öne sürülürken, savcılık iki kişinin cinayetteki rollerini ve saldırının kesin motivasyonunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.