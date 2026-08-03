Ünlü milyarderin cinsel istismarına uğrayan kadınlar "modern kölelik" mağduru kabul edildi!

Londra'nın dünyaca ünlü lüks mağazası Harrods'ın eski sahibi olan ve 2023 yılında 94 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı iş insanı Muhammed Al Fayed hakkındaki cinsel istismar iddialarında önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, Al Fayed tarafından istismara uğradığını beyan eden en az beş kadını resmi olarak "modern kölelik mağduru" kabul etti.

EN AZ DÖRT KADIN "MODERN KÖLELİK" KAPSAMINDA

BBC'nin aktardığına göre, mağdurlardan Rachel Louw ile birlikte en az dört kadın, Birleşik Krallık'ın modern kölelik mağdurlarını belirlemek amacıyla kullanılan Ulusal Yönlendirme Mekanizması (National Referral Mechanism-NRM) kapsamına alındı. Yetkililer, yapılan diğer başvuruların da benzer şekilde olumlu sonuçlanmasının beklendiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'nın nihai değerlendirmesinde Rachel Louw'un yaklaşık üç yıl boyunca Muhammed Al Fayed ve kardeşi Salah Al Fayed tarafından hem Birleşik Krallık'ta hem de Fransa'da cinsel sömürüye maruz bırakıldığı tespit edildi. Verilen kararda, yalnızca ülke içinde değil, uluslararası boyutta insan ticaretine maruz bırakıldığı değerlendirilen kadınların da yer aldığı belirtildi.

İŞ VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Soruşturma dosyasındaki bilgiler, mağdurların farklı yöntemlerle Al Fayed'in çevresine çekildiğini ortaya koydu. PA Media'nın aktardığı bilgilere göre kadınlardan biri Harrods'ta iş vaadiyle kandırıldı. İki kadının mağaza içerisinde cinsel istismara uğradığı belirtilirken, bir başka kadının ise Hyde Park Residence adlı emlak şirketi aracılığıyla işe alındıktan sonra Al Fayed ailesinin evinde çalıştırıldığı ve burada istismara maruz kaldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İngiliz polisi de soruşturmanın kapsamını genişleterek dosyaya insan ticareti suçlamalarını dahil etti. Mart ayında yapılan açıklamada, cinsel sömürü amacıyla insan ticareti ve tecavüze yardım suçlamaları kapsamında dört kişinin ifadeye çağrıldığı duyuruldu.

Yetkililerin paylaştığı son verilere göre ise dosya giderek büyüyor. Şu ana kadar 154 kişi; cinsel saldırı, tecavüz, cinsel sömürü ve insan ticareti iddialarıyla polise başvuruda bulundu. Yeni alınan "modern kölelik mağduru" kararlarının, devam eden soruşturma ve olası yargı süreçlerinde önemli bir hukuki dayanak oluşturabileceği değerlendiriliyor.