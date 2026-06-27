Ünlü futbolcunun eşi enkaz altında bebeğine siper olurken can verdi

Venezuela'yı 24 Haziran Çarşamba günü vuran art arda iki şiddetli deprem, ülke genelinde büyük bir yıkıma yol açtı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başta La Guaira kıyı bölgesi ve başkent Caracas olmak üzere geniş bir alanda ağır hasar bıraktı. Resmi verilere göre 920'den fazla kişi hayatını kaybetti, 4 bin 500'ü aşkın kişi yaralandı. 50 binden fazla kişi ise hala kayıp olarak aranıyor.

Felaket, binlerce aileyi yasa boğarken enkazdan çıkan hikayelerden biri tüm ülkeyi derinden sarstı. Geçen yıla kadar Bolívar SC'de forma giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Hector Bello'nun eşi Andrea, deprem sırasında çöken binada 1 yaşındaki kızları Alana'yı kendi bedeniyle siper ederek korudu.

Andrea bu fedakarlık sırasında hayatını kaybetti; küçük Alana ise arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Bebek şu anda Caracas'taki bir hastanede tedavi altında ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aslen Cumana'lı olan Bello, eşinin ölümünün ardından Instagram hesabından yürek burkan bir veda mesajı paylaştı. Genç futbolcu mesajında doğrudan eşine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sen her zaman bizim en sevdiğimiz kahraman olacaksın. Kızımıza senin ne kadar harika bir insan olduğunu, onu ne kadar çok sevdiğini hatırlatacağım. Ona seni nasıl kurtardığının, kızımız için kendi hayatını nasıl feda ettiğinin, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunun hikayesini anlatacağım."

Bello aynı paylaşımda acısını ve sitemini de dile getirdi:

"Seni affedemeyeceğim tek bir şey var: Ruhumu paramparça bıraktın. Beni yalnız bıraktın. Bu mücadelenin ikimizin olduğunu söylerdik hep."

Futbolcu, eşiyle yaşadığı mutlu anıları da paylaştı. Telefonda birlikte güldüklerini, bebekleri Alana'nın sürekli aramayı kapattığını, yüz filtrelerinden korktuğunu anlattı. Mesajını ise şu sözlerle bitirdi:

"Sana hep diyordum ki ömür boyu benim kadınım olacaksın. Aşık aşık gülüyordun, yanaklarına kırmızılık basıyordu. Ay Andrea... Bununla baş edemiyorum, gerçekten baş edemiyorum."

Venezuela Futbol Federasyonu (FVF), depremde birden fazla futbolcunun etkilendiğini açıkladı. Caracas Fútbol Kulübü'nün 18 yaş altı oyuncusu Razan Sijaa, La Guaira'daki evlerinde ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.