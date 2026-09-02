Ünlü fenomeni önce kaçırdılar, sonra ağaca bağlayıp yaktılar... Kahreden gerçek otopside ortaya çıktı

Hindistan’da sosyal medya fenomeni Manjeet Kaur’un ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. 28 yaşındaki Kaur’un, iki tanıdığı tarafından kaçırıldıktan sonra ormanlık bir alana götürüldüğü, burada saldırıya uğrayarak bir ağaca bağlandığı ve üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği iddia edildi. Ağır yaralı halde kurtarılan genç kadın, 54 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra hazırlanan otopsi raporu ise olayla ilgili soruşturmayı daha da çarpıcı bir noktaya taşıdı: Kaur’un öldüğünde yaklaşık 7 haftalık hamile olduğu belirlendi.

Olayın, 3 Temmuz gecesi Chandigarh’ın Sector 34 bölgesinde başladığı belirtildi. Kaur’un annesi Kanta Devi’nin polise verdiği ifadeye göre, genç kadın iki tanıdığı Shubhi ve Pinda tarafından bölgedeki bir içki dükkanının yakınında buluşmaya çağrıldı. İddiaya göre burada saldırıya uğrayan Kaur, zorla bir araca bindirilerek Chandigarh dışındaki Morinda yakınlarında ormanlık bir bölgeye götürüldü. İki şüphelinin burada genç kadını bir ağaca bağlayarak ateşe verdiği öne sürüldü. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından başka bir tanıdığının bölgeye ulaştığı ve alevleri battaniye kullanarak söndürdüğü aktarıldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 45'İ YANDI

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Kaur önce Morinda’daki bir hastaneye, ardından Mohali’deki özel bir hastaneye sevk edildi ve daha sonra Chandigarh’daki Postgraduate Institute of Medical Education and Research’e (PGIMER) kaldırıldı. Hastane kayıtlarında başlangıçta yaralanmalarının bir LPG tüpü sızıntısından kaynaklandığı değerlendirildi ve vücudunun yaklaşık yüzde 40 ila 45’inde yanık bulunduğu belirtildi. Kaur, Burns ICU’da yoğun bakım tedavisine alındı; durumunun ağırlaşması üzerine solunum desteğine ihtiyaç duydu.

POLİSE ANLATMAK İSTEDİ AMA...

Tedavisi sırasında 5 Ağustos’ta bilincinin yerine geldiği bildirilen Kaur’un, yaşadıklarını polise anlatmak istediği öne sürüldü. Ancak Indian Express’in aktardığı bilgilere göre, PGIMER’daki polis biriminin Kharar polisine Kaur’un ifade verebilecek durumda olduğunu bildirmesine rağmen olayla ilgili ifadesi alınamadı. Genç kadın, doğrudan tanıklık edemeden 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin ise ağır yanıkların ardından gelişen sepsis ve buna bağlı komplikasyonlar olduğu bildirildi.

KAMERA KAYITLARI SİLİNDİ

Kaur’un ölümünün ardından annesi Kanta Devi’nin başvurusu üzerine Chandigarh Polisi tarafından 27 Ağustos’ta kaçırma ve cinayet suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. FIR’da Shubhi ve Pinda şüpheli olarak yer aldı. Ancak soruşturmanın başlamasının olaydan yaklaşık iki ay sonra gerçekleşmesi, delillerin izini sürmeyi güçleştirdi. Polis, Kaur’un götürüldüğü öne sürülen aracı henüz tespit edemezken, bölgedeki birçok güvenlik kamerası kaydının da silindiği bildirildi. Yetkililer, bazı noktalarda CCTV kayıtlarının yalnızca yaklaşık 15 gün saklandığını ve bu nedenle kritik görüntülerin kaybedilmiş olabileceğini açıkladı.

HAFTALAR SÜREN BELİRSİZLİK

Soruşturmayı karmaşıklaştıran bir diğer konu ise Chandigarh ve Punjab polisleri arasındaki yetki tartışması oldu. Yetkililere göre kaçırma olayının Chandigarh’ın Sector 34 bölgesinde gerçekleştiği değerlendirilirken, Kaur’un götürüldüğü yer Punjab sınırları içerisinde bulunuyor. Bu nedenle soruşturmanın hangi birim tarafından yürütüleceği konusunda haftalar süren bir belirsizlik yaşandığı bildirildi. Punjab DGP Gaurav Yadav da olayın üst düzeyde incelenmesi talimatı verdi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otopsi raporuyla ortaya çıkan hamilelik bilgisi ise soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Polis ve yerel basının aktardığı rapora göre Kaur, öldüğü sırada yaklaşık 7 haftalık hamileydi. Kaur’un boşanmış olduğu ve 7 yaşında bir oğlunun bulunduğu, oğlunun babasıyla yaşadığı belirtildi.

Polis şimdi iki şüphelinin bulunması, olayda kullanılan aracın tespit edilmesi, Kaur’un telefon ve dijital iletişim kayıtlarının incelenmesi ve saldırının olası nedeninin ortaya çıkarılması üzerinde duruyor. Yetkililer ayrıca Kaur’un sosyal medya üzerinden yaşadığı bazı tartışmaların saldırıyla bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor. Şüphelilerin henüz yakalanmamış olması ve olayın en önemli tanığının hayatını kaybetmesi, soruşturmanın önündeki en büyük engeller arasında gösteriliyor.