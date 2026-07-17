ABD'nin en büyük fast food zincirlerinden Taco Bell, parazit kaynaklı şiddetli ishal salgını nedeniyle menüde değişikliğe gitti. Binlerce kişiyi etkileyen enfeksiyonun ardından şirket, bazı şubelerinde marul başta olmak üzere çeşitli ürünleri menüden kaldırmaya başladı.

4 bin 300'den fazla müşterinin hastalandığı belirtilirken, siklosporiyazis salgını nedeniyle Perşembe günü itibariyle en az 100 müşteri hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyonun, kirli gıda veya su yoluyla bulaşan Cyclospora adlı parazitten kaynaklandığı belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) üst düzey bir yetkili, bu hafta başında yaptığı açıklamada, soruşturmanın sadece marul değil, birçok farklı ürünle ilgili olduğunu belirtti.

FDA yetkilisi yaptığı açıklamada, "Aldığımız sinyallere göre, Taco Bell'de hastalanan kişilerin oranı çok yüksek ve araştırmacılar menüdeki ortak ürünlerin neler olduğunu sorduğunda, marul sıklıkla gündeme geldi" dedi.

MARUL VE BAZI ÜRÜNLER MENÜDEN ÇIKARILDI

"Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir" diyen Taco Bell, "önlem olarak belirli restoranlarda bazı malzemeleri geçici olarak menüden çıkardığını" belirtti.

Tedarikçilerinden birinden gelen marulları süresiz olarak kullanım dışı bıraktığını ve yerine yeni ürünler kullanılacağını duyurdu. Özellikle salgının yoğun görüldüğü Michigan eyaletindeki bazı restoranlarda marulun yanı sıra kişniş de menülerden çıkarıldı.

Detroit bölgesindeki bazı şubelerde ise soğan, pico de gallo sosu ve guacamole servisinin de geçici olarak durdurulduğu bildirildi.