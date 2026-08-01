Üniversite mezunu kadınlar evlilikte diplomasız erkekleri tercih ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların üniversite diploması alma oranlarındaki devasa artış, toplumun evlilik yapısını baştan aşağı değiştirdi. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) tarafından yürütülen yeni bir araştırma, eğitimli kadınların evlilik pazarındaki tercihlerinin yarattığı çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

Harvard, Yale ve Cornell akademisyenlerinin imzasını taşıyan çalışmaya göre, üniversite mezunu kadınlar dengi erkek bulamayınca lise mezunu erkeklerin en çok kazanan kesimine yönelmeye başladı.

EĞİTİMLİ ERKEK KITLIĞI DENGELERİ BOZDU

Araştırmadaki verilere göre pastadaki en büyük değişim eğitim oranlarında yaşandı. Geçmişte üniversiteli erkek ve kadın sayısının birbirine oranı 1,8 seviyesindeyken bu rakam 0,8 seviyesine kadar geriledi. Günümüzde ABD'de 4 yıllık üniversitelerde eğitim gören kadın sayısı erkeklerden 1,6 milyon daha fazla.

Cornell Üniversitesi Ekonomisti Benjamin Goldman, durumun arka planını açıklarken, erkeklerin üniversiteye katılım oranlarının onlarca yıl önce durakladığını belirterek kadınlarda ise bu durumun sürekli bir artış gösterdiğini ifade ediyor.

Goldman, "Tarihsel olarak ABD'deki evlilik kalıplarına bakarsanız, 4 yıllık üniversiteye giden kadınlar ağırlıklı olarak yine 4 yıllık üniversiteye giden erkeklerle evlenirdi. Ancak bugün bu adamlardan ortalıkta yeterince yok. Ya daha fazla üniversite mezunu kadının evlenmemesini beklersiniz ya da eğitim sınırlarını aşarak evlenmek zorunda kalırlar" değerlendirmesini yapıyor.

LİSE MEZUNU KADINLAR DIŞARIDA KALDI

Üniversiteli kadınların diplomaları yerine yüksek kazanç sağlayan lise mezunu erkeklere yönelmesi, 'kaymak tabakayı alma' olarak adlandırılan yeni bir süreci doğurdu. Eşi 4 yıllık üniversite mezunu olan ancak kendisi üniversite gitmeyen kadınların oranı 1930 doğumlularda yüzde 2,3 seviyesindeyken, 1980 doğumlularda yüzde 9,6 seviyesine çıkarak tam 4 kat arttı.

Eğitimli kadınlarla evlenen lise mezunu erkeklerin ortalama geliri 68 bin 400 dolar seviyesine yükselirken, bu gruba girmeyen lise mezunu erkeklerin kazancı ise 46 bin dolar seviyesine geriledi.

Bu rakamlar, üniversite mezunu olmayan kadınları evlilik pazarının dışına sürükledi. Lise mezunu kadınlar için 'evlenilebilir' erkek havuzu yüzde 72,9 seviyesinden yüzde 35,3 seviyesine kadar düştü.

YALNIZ KALAN TARAF EĞİTİMSİZ KESİM OLUYOR

Toplumda sanılanın aksine yalnız kalan taraf eğitimli kadınlar değil, eğitim imkanı bulamamış kesimler oldu. Benjamin Goldman, "Verilere baktığınızda, bu grup ABD'de hala en yüksek oranlarla evlenen demografik gruptur" diyerek üniversiteli kadınların evlenemediği algısını çürütüyor.

Veriler 1990'ların ortasında doğan lise mezunu kadınların yarısından fazlasının 45 yaşına geldiklerinde hiç evlenmemiş olacağını gösteriyor. Aynı gruptaki lise mezunu erkeklerin yüzde 16'sı ise ekonomik yetersizlikler nedeniyle hala aileleriyle yaşamayı sürdürüyor.

American Enterprise Institute araştırmacısı Scott Winship, barınma maliyetlerinin 1960'tan bu yana yüzde 150 arttığına dikkat çekerek, işçi sınıfı erkeklerinin artık bekar kaldıkları için daha az çalışıp evde yaşama eğilimi gösterdiklerini vurguluyor.