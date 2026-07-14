Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer için diplomasi trafiği

Umman Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferin yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik yürütülen temaslara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, boğazdaki deniz trafiğine ilişkin sürdürülen görüşmeler ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Umman'ın diplomatik girişimlerini kararlılıkla devam ettirdiği belirtildi.

Bakanlık, ülkenin uluslararası hukuka tam uyum ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayarak, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi amacıyla tüm taraflarla şeffaf, tarafsız ve yapıcı işbirliğini sürdürdüklerini ifade etti.

TARAFLARA ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca Umman'ın, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerine bağlılığını koruduğu yinelendi. Bu kapsamda uluslararası deniz hukukunun eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Maskat yönetimi, açıklamasının sonunda bölgedeki tüm taraflara çağrıda bulunarak, uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermelerini ve atılacak tüm adımların bu hukuki çerçeveye uygun şekilde yürütülmesini istedi. Böylece Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinin korunması ve seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanmasının hedeflendiği mesajı verildi. (AA)