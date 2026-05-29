Ülkede milyonlarca şişe maden suyunun satışı durduruldu! Zararlı madde tespit edildi

Rusya, Ermenistan'dan gelen 64,5 milyon şişe maden suyunun satışını askıya aldı.

Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli "Jermuk" marka maden suyuna ilişkin tedbir kararına yer verildi.

Bu maden sularında sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Rospotrebnadzor, Ermenistan merkezli Jermuk tarafından üretilen 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya topraklarında satışının askıya alınmasına ilişkin ilgili kurumlara talimat gönderdi." ifadesine yer verildi.

Rusya, 22 Mayıs'ta Ermenistan'dan çiçek ithalatına ve 28 Mayıs'ta da sebze ve meyve ithalatına geçici kısıtlama getirmişti.

Son dönemde Rusya ile Ermenistan yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu. (AA)

