Ülkede adım atacak toprak kalmayınca çareyi dağları oymakta buldular

Yüzölçümü sadece 2 kilometrekare olan Monako, kentsel büyümeyi engelleyen demiryolu hattını dağın içine taşıdı. Ülke bu çılgın yeraltı projesi sayesinde yeni binalar inşa etmek için tam 4 hektarlık devasa bir arazi kazandı.

DAĞI DELİP YENİ ARSA YARATTILAR

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Monako, kısıtlı toprak alanını genişletmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Fransa ve İtalya arasındaki ulaşımı sağlayan ancak şehir planlamasını kilitleyen yüzeydeki demiryolu hattı tamamen ortadan kaldırıldı. Altyapı uzmanları kentsel büyümeyi engelleyen hatları dağ içine açılan tünellere taşıma kararı aldı.

3 KİLOMETRELİK TÜNEL AÇILDI

İlk adımı 1960'lı yıllarda atılan projenin son aşaması 1993 ile 1999 yılları arasında tamamlandı. Mühendisler dağın içinde tam 3 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazdı. Fransa ve İtalya bağlantısını koruyan bu hamleyle yüzeyde rayların kapladığı alanlar tamamen boşaltıldı.

KAYA İÇİNE DEVASA İSTASYON

Uluslararası yapı mühendisliği veri tabanı Structurae verilerine göre dağın tam kalbine devasa bir yeraltı istasyonu kuruldu. Kaya içine inşa edilen istasyonun 500 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip olduğu açıklandı. İstasyonun içinde ulaşım ağını rahatlatacak 3 adet demiryolu hattı bulunuyor.

EMLAK PİYASASINA CAN SUYU OLDU

Tren yollarının dağ içine gizlenmesiyle yüzeyde 4 hektarlık boş alan açıldı. Şehir içindeki kopuklukları gideren bu alan doğrudan kentsel kullanıma ve yeni binaların inşasına ayrıldı. Küresel emlak piyasasında büyük yankı uyandıran bu hamle, alanı kısıtlı şehirler için dünya çapında bir mühendislik örneği sayılıyor.