Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Ukrayna açıklarında Türk şirkete ait gemi vuruldu

Ukrayna açıklarında Türk şirkete ait gemi vuruldu

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında bir Türk şirketine ait sivil ticaret gemisi insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Gemide görev yapan 11 Azerbaycan vatandaşı mürettebat karaya çıkarıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ukrayna açıklarında Türk şirkete ait gemi vuruldu
Son Güncelleme:

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında, Türk şirketine ait Atlas Bey adlı sivil ticaret gemisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 15.15 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

11 AZERBAYCAN VATANDAŞI KARAYA ÇIKARILDI

Açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu, Azerbaycan vatandaşı olan gemi kaptanı dışındaki mürettebatın Odessa'da karaya çıkarıldığı ifade edildi. Karaya çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Yetkililer, kayıp gemi kaptanının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Karadeniz'de hareketli gece! Ukrayna 14 Rus gemisini vurduğunu duyurduKaradeniz'de hareketli gece! Ukrayna 14 Rus gemisini vurduğunu duyurdu

KONSOLOSLUK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği'nin ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğunu ve Azerbaycan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Türkiye Gemi Ukrayna
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro