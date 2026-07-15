Ukrayna açıklarında Türk şirkete ait gemi vuruldu

Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında, Türk şirketine ait Atlas Bey adlı sivil ticaret gemisi, insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 15.15 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

11 AZERBAYCAN VATANDAŞI KARAYA ÇIKARILDI

Açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan 11'inin Azerbaycan vatandaşı olduğu, Azerbaycan vatandaşı olan gemi kaptanı dışındaki mürettebatın Odessa'da karaya çıkarıldığı ifade edildi. Karaya çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Yetkililer, kayıp gemi kaptanının bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KONSOLOSLUK DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği'nin ilgili kurumlarla sürekli temas halinde olduğunu ve Azerbaycan vatandaşlarına gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

(AA)