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UKMTO alarm verdi, gemilere uyarılar yapıldı: Hürmüz Boğazı’nda dev tankeri vurdular!

Hürmüz Boğazı'nda bir tanker kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) mürettebatın güvende olduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızları ise boğazda üçüncü tankeri hedef aldığını duyurdu ve uyarılar yapıldı.

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UKMTO alarm verdi, gemilere uyarılar yapıldı: Hürmüz Boğazı’nda dev tankeri vurdular!

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğuna dair ihbar aldıklarını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

UKMTO ALARM VERDİ

UKMTO'dan yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan gemideki mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, olayın çevresel bir etkiye yol açıp açmadığının henüz netleşmediği ifade edildi. Yetkililerin olaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Bölgedeki seyir halindeki gemilere dikkatli olmaları ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.

UKMTO alarm verdi, gemilere uyarılar yapıldı: Hürmüz Boğazı’nda dev tankeri vurdular! - Resim : 1

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ÜÇÜNCÜ SÜPER TANKERİ HEDEF ALDIĞINI İLAN ETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üçüncü bir süper tankerin bu sabah hedef alındığını duyurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, dün yaptığı açıklamada da boğazdan geçmeye çalışan bir başka süper tankerin deniz mayınına çarptığını, patlama nedeniyle geminin makine dairesinde hasar meydana geldiğini bildirmişti.

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İRAN İZİNSİZ GEMİLERİ HEDEF ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını ilan etmiş ve belirlenen rotaların dışına çıkan ve izin almadan bölgeden geçen gemileri hedef alacağı yönünde tehditte bulunmuştu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
ABD Hürmüz Boğazı
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