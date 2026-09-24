Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den yeni girişim: Arife

BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, tıbbi ürünlerin araştırma-geliştirme (Ar-Ge), imalat ve pazarlama süreçlerini yönetecek yeni şirketlerini hayata geçirdi. Alman basınında yer alan habere göre, genel merkezi Mainz kentinde konumlanan yeni firmanın ismi "Arife" olarak belirlendi.

BIONTECH’TEKİ HİSSEDARLIK STATÜLERİ KORUNACAK

Geçtiğimiz mart ayında yaptıkları duyuruyla BioNTech’teki aktif görevlerinden en geç 2026 sonu itibarıyla ayrılacaklarını açıklayan başarılı ikili, yeni girişimleri "Arife" çatısı altında mRNA teknolojisine dayalı yeni nesil tedavi ve ilaç çözümlerine odaklanacak. İkilinin BioNTech’teki hissedarlık statülerini ise korumaya devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan BioNTech cephesinde yönetim devri için adımlar atıldı. İsveç merkezli biyoteknoloji firması Sobi’nin yöneticisi Guido Oelkers’in, en geç 1 Şubat 2027 tarihi itibarıyla BioNTech Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralacağı geçtiğimiz ağustos ayında kamuoyuna duyurulmuştu.

Koronavirüs küresel salgını döneminde ABD merkezli partneri Pfizer ile geliştirdiği aşı sayesinde dünya çapında ilke imza atan BioNTech, alanında lider biyoteknoloji şirketleri arasında yer alıyor.