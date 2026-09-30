Uganda'nın yeni kralı belli oldu

Uganda’nın batısındaki Tooro Krallığı, 34 yaşındaki Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV’ün ölümünün ardından haftalardır devam eden taht tartışmasının gölgesinde yeni hükümdarına kavuştu.

Uzun yıllar gazetecilik yapan ve Uganda Broadcasting Corporation’da (UBC) haber sunucusu ve editör olarak görev alan Prens Edward Rukidi Kijanangoma, Fort Portal kentindeki Karuziika Sarayı’nda gerçekleştirilen geleneksel törenle Tooro’nun yeni kralı oldu. Kijanangoma, hükümdarlık adı olarak Edward Rukidi Nyabongo I ismini aldı.

GELENEKSEL TAÇ TÖRENİ DİKKAT ÇEKTİ

Binlerce kişinin katıldığı taç giyme törenine Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de katıldı. Tören öncesinde St John’s Katedrali’nde düzenlenen ayinin ardından kraliyet sarayına geçildi. Yas döneminde sessiz kalan kraliyet davulları yeniden çalındı, sarayın sembollerinden aslan heykelleri de tören kapsamında yeniden açıldı.

Yeni kralın tahta çıkışı, yalnızca geleneksel ritüellerden oluşan bir törenle sınırlı kalmadı. Reuters’ın aktardığına göre törende boğa kurban edilmesi ve taç için sembolik bir mücadeleyi içeren geleneksel uygulamalar da gerçekleştirildi.

TAHTIN EN GÜÇLÜ ADAYI DEĞİLDİ

Nyabongo’nun seçilmesi, Tooro’daki taht sıralaması açısından da dikkat çekti. Kijanangoma, krallığın yönetici hanedanı Babiito içinde tahtın doğrudan ve en güçlü adaylarından biri olarak görülmüyordu.

Kral Oyo’nun 27 Ağustos’ta ABD’de kanser tedavisi görürken 34 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından Babiito hanedanının ileri gelenleri yeni hükümdarı belirlemek için harekete geçti. 100’den fazla kraliyet mensubunun katıldığı süreçte 21 kişilik bir veraset komitesi oluşturuldu. Komite, uygun prensler arasından Kijanangoma’yı seçti.

İlk aşamada öne çıkan isimlerden biri ise Kral Oyo’nun kuzeni George Desmond Kamurasi oldu. İngiltere’de yaşayan ve futbol oynayan Kamurasi’nin taht teklifini kabul etmemesi üzerine seçimin Kijanangoma’ya yöneldiği aktarıldı.

"GİZLİ OĞUL" İDDİASI

Ancak yeni kralın belirlenmesi, Tooro Krallığı’ndaki veraset tartışmasını sona erdirmedi.

Kral Oyo’nun annesi ve eski Kraliçe Anne Best Kemigisa ile Oyo’nun kız kardeşi Prenses Ruth Komuntale, veraset sürecine itiraz etti. Aile üyeleri, Oyo’nun geride bir erkek çocuk bıraktığını ve bu çocuğun kralın vasiyetinde tahtın varisi olarak gösterildiğini savundu.

Kemigisa, çocuğun kimliğinin uygun zamanda açıklanacağını söyledi. İddiaya göre çocuk ABD’de bulunuyor ve Oyo’nun cenazesine de getirilmedi. Kemigisa daha sonra yaptığı açıklamada, ailenin başlangıçta çocuğu Texas’tan Uganda’ya götürmeyi planladığını ancak taht tartışmasının yarattığı gerilim nedeniyle bundan vazgeçtiğini belirtti.

Oyo’nun söz konusu çocuğuna ait olduğu öne sürülen bazı fotoğrafların sosyal medyada yayılması da tartışmayı büyüttü. Babiito hanedanının temsilcileri ise veraset sürecinde böyle bir varisin resmî biçimde ortaya konulmadığını savundu.

CENAZEDE DE GERİLİM YAŞANDI

Taht kavgası, Kral Oyo’nun cenaze törenine de yansıdı.

12 Eylül’de düzenlenen cenaze töreni sırasında kraliyet ailesi içinde Oyo’nun naaşının kontrolü ve cenaze ritüellerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi. Yerel basına yansıyan görüntü ve haberlerde, kraliyet ailesinin farklı kanatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı aktarıldı.

Nyabongo’nun tahta çıkmasını engellemek isteyen bazı kişiler ve bir hukuk grubu da tören öncesinde mahkemeye başvurarak taç giyme töreninin durdurulmasını talep etti. Fort Portal Yüksek Mahkemesi’ndeki son dakika girişimi töreni durduramadı; davacıların veraset sürecine ilişkin esas davayı sürdürmeye hazırlandığı bildirildi.

"KRALİYET BENİM İÇİN AYRICALIK DEĞİL, GÖREV"

Yeni Kral Nyabongo ise tartışmaların ortasında kraliyet ailesinden gelmesini bir ayrıcalık olarak görmediğini vurguladı.

Tahta çıkmadan önce verdiği röportajda, ailesinin kendisine kraliyet soyunu hiçbir zaman kişisel bir hak olarak görmemeyi öğrettiğini belirten Nyabongo, bunun yerine kendisine bir görev ve hazırlanılması gereken bir sorumluluk olarak aktarıldığını söyledi.

Yeni hükümdar, tahta çıkış konuşmasında Tooro halkını bir araya getirme, kültürel mirası koruma ve krallığın gelişimine katkı sağlama mesajı verdi. Ayrıca çevrenin korunması ve geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

KRALLARIN SİYASİ GÜCÜ YOK

Tooro, Uganda’nın sömürge öncesi dönemden kalan geleneksel krallıklarından biri. Ülkedeki krallıklar 1967’de kaldırılmış, 1993’te ise yeniden tanınmıştı.

Bugün bu hükümdarların Uganda devlet yönetiminde anayasal veya idari bir yetkisi bulunmuyor. Ayrıca geleneksel kralların parti siyasetine katılmaları yasak. Buna karşın krallar, özellikle kendi toplulukları açısından kültürel kimliğin, dilin ve geleneklerin sembolü olmayı sürdürüyor.

Törene katılan Devlet Başkanı Museveni de geleneksel liderlere yerel dillerin korunması ve yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.