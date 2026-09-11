Uganda’da taht savaşı başladı

Uganda’nın en önemli geleneksel krallıklarından Tooro’da hükümdarın ölümünün ardından başlayan taht süreci, beklenmedik bir krize sahne oldu. Üç yaşındayken tahta çıkan ve Guinness Rekorlar Kitabı’na “dünyanın en genç kralı” olarak giren 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi’nin 27 Ağustos’ta hayatını kaybetmesiyle boşalan taht için art arda iki isim seçildi. Ancak her iki seçim de tartışmaları sona erdirmedi.

FUTBOLU KRALLIĞA TERCİH ETTİ

Rukidi’nin ölümünün ardından 21 kişilik kraliyet taht belirleme komitesi yeni hükümdarı belirlemek için harekete geçti. Komitenin seçtiği ilk isim, İngiltere’de yaşayan ve Güney Londra’daki SE Dons takımının kalesini koruyan 36 yaşındaki George Desmond Kamurasi oldu.

Ancak futbol kariyerini sürdüren Kamurasi, kendisine teklif edilen krallık görevini kabul etmedi. Böylece Tooro Krallığı’nda taht için yapılan ilk seçim sonuçsuz kaldı.

AİLE DİĞER ADAYI REDDETTİ

Komite bu kez 56 yaşındaki haber sunucusu Edward Rukidi Kijanangoma’yı yeni hükümdar olarak belirledi. Fakat ikinci adayın önünde de krallığın geleceğini doğrudan etkileyebilecek bir engel çıktı. Merhum Kral Rukidi’nin ailesi, Kijanangoma’nın hükümdar olarak seçilmesine itiraz etti.

GİZEMLİ HALEF İDDİASI

Merhum kralın kız kardeşi Prenses Ruth Komuntale, kardeşinin 2022 yılında kaleme aldığı vasiyetnamesinde kimliği kamuoyuna açıklanmayan bir oğlunu halefi olarak gösterdiğini savundu. Komuntale, bu nedenle tahtın başka bir isme verilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Kraliyet ailesi, Rukidi’nin yasını tutmaları gereken bir dönemde yaşanan taht mücadelesinin aile içerisinde “kaos ve kargaşa” yarattığını dile getirdi.

YENİ KRAL CENAZEDEN SONRA AÇIKLANACAK

Taht tartışmaları sürerken merhum kralın annesi Best Kemigisa da saray çevresindeki güvenlik değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemigisa, kraliyet muhafızlarının saraydan çekildiğini, onların yerine askerlerin konuşlandırıldığını söyledi.

Kraliçe Kemigisa ayrıca kraliyet ailesinin “ev hapsinde” tutulduğunu öne sürdü. Taht için mücadele edenlere çağrıda bulunan Kemigisa, oğlunun yasının tutulmasına ve cenazesinin gerçekleştirilmesine izin verilmesini istedi. Kemigisa, “Taht için mücadele edenlere sesleniyorum, lütfen bunlar için zaman olacak. Bırakın oğlumun yasını tutalım, onu defnedelim” ifadelerini kullandı.

ABD’den Uganda’ya getirilen merhum kralın cenazesi için Fort Portal’daki sarayın yakınında tören düzenlenecek. Krallığın yeni hükümdarının ise cenaze töreninin ardından resmen açıklanması bekleniyor.

DÜNYANIN EN GENÇ KRALI

Tooro Krallığı’nın son hükümdarı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, henüz üç yaşındayken babasının ölümünün ardından 1995 yılında tahta çıkmıştı. Bu özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en genç hükümdarı olarak giren Rukidi, 31 yıl boyunca krallığın sembolik liderliğini sürdürdü.

Rukidi’nin ölümünün ardından yaşanan gelişmeler, yalnızca bir taht değişikliğinin ötesine geçti. Bir yanda kraliyet komitesinin seçimleri, diğer yanda merhum kralın ailesinin vasiyet iddiası ve saray çevresindeki güvenlik değişiklikleri, Tooro’da yeni hükümdarın kim olacağı sorusunu belirsiz hale getirdi.