Uçakta tahtakurusu istilası! Yolcuları ısırdılar, sefer iptal edildi

Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas, Perth-Roma seferini yapan yolcu uçağında tahtakurularının tespit edilmesinin ardından Boeing 787 Dreamliner tipi uçağını hizmet dışı bıraktı. Bazı yolcuların uçuş sırasında böcekler tarafından ısırıldığını bildirmesi üzerine uçağın dönüş seferi iptal edilirken, bakım ekipleri kabinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

YOLCULAR UÇUŞ SIRASINDA ISIRILDI

The Guardian'ın haberine göre, 9 Ekim'de gerçekleştirilen QF5 sefer sayılı uçuşta tahtakuruları, ekonomi sınıfının ön bölümündeki koltuklarda ortaya çıktı. Avustralya'dan İtalya'ya yapılan uzun mesafeli yolculuk sırasında bazı yolcuların ısırıldıklarını kabin ekibine bildirdiği aktarıldı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, etkilenen yolculara tıbbi tavsiye doğrultusunda antihistaminik ilaçlar verildi. Ancak ilaçların bir süre sonra tükendiği öne sürüldü.

Roma'ya ulaşan uçakta tespit edilen parazitler nedeniyle şirket, 10 Ekim'de yapılması planlanan Roma-Perth seferini iptal etti. Uçak, teknik ekiplerin ayrıntılı temizlik ve bakım işlemlerini tamamlayabilmesi için hizmetten çekildi.

YOLCULARA OTEL VE ALTERNATİF UÇUŞ İMKÂNI

Qantas sözcüsü, sorunun ekonomi sınıfındaki az sayıdaki koltukta tespit edildiğini belirterek dönüş seferinin uçağın kapsamlı biçimde temizlenebilmesi amacıyla iptal edildiğini açıkladı. Şirket, yaşanan aksaklık nedeniyle yolculardan özür diledi.

İptalden etkilenen yolcular için konaklama ayarlayan hava yolu şirketi, yolcuları planlanan kalkış saatlerinden itibaren 48 saat içinde alternatif uçuşlara yerleştirdi.

Qantas, uçak kabinlerinin düzenli olarak yüksek hijyen standartlarına uygun biçimde temizlendiğini ve önleyici tedbir kapsamında her 50 günde bir dezenfeksiyon uygulandığını bildirdi. Ancak tahtakurularının koltuk döşemeleri ve dar boşluklarda saklanabilmesi, bu tür vakalarda daha kapsamlı müdahaleyi gerekli kılıyor.

TAHTAKURULARI UÇAĞA NASIL GİRDİ?

Macquarie Üniversitesi'nden parazitoloji uzmanı Prof. Michelle Power, The Guardian'a yaptığı değerlendirmede, böceklerin büyük olasılıkla bir yolcunun bagajı veya kıyafetleriyle uçağa taşındığını söyledi.

Power'a göre tahtakuruları, konakladıkları otel veya benzeri yerlerden insanların eşyalarına geçebiliyor ve bu eşyalar aracılığıyla başka şehirlere ve ülkelere ulaşabiliyor. Karanlık alanlarda saklanmayı tercih eden parazitler, uçak koltuklarının dikiş aralarında ve döşemelerin iç kısımlarında fark edilmeden kalabiliyor.

Uzman, tahtakurularının yayılmasında insanların seyahat hareketliliğinin önemli rol oynadığına dikkat çekti. Bu böceklerin kendi başlarına uçamamasına rağmen hava yolculuğu sayesinde kıtalar arasında taşınabildiğini vurguladı.

UÇAKLARDA TAHTAKURULARINDAN KURTULMAK NEDEN ZOR?

Avustralya kamu yayıncısı ABC'ye konuşan tahtakurusu uzmanı Stephen Doggett, uçaklarda bu tür vakaların çok sık görülmediğini ancak bilinen bir sorun olduğunu söyledi. Doggett, parazitlerin bir uçakta uzun süre fark edilmeden kalmış olabileceğini de değerlendirdi.

Uzmanlara göre tahtakurularıyla mücadeleyi güçleştiren etkenlerden biri, böceklerin koltukların derinliklerine ve ulaşılması zor çatlaklara yerleşebilmesi. Ayrıca bazı böcek ilaçlarına karşı direnç gösterebilmeleri, standart temizlik uygulamalarını yetersiz bırakabiliyor. Uçaklarda kullanılabilecek kimyasalların da malzemelere zarar vermemesi gerektiğinden, uygulanabilecek yöntemler sınırlı kalabiliyor.

Doggett, etkili bir müdahalede elektrikli süpürge, buhar ve uygun böcek ilaçlarının birlikte kullanılabileceğini, ancak bu işlemlerin maliyetli olabildiğini belirtti.

ISIRIKLARI KAŞINTI VE KIZARIKLIĞA YOL AÇABİLİYOR

İnsan kanıyla beslenen tahtakuruları, ısırdıkları bölgelerde kaşıntı, kızarıklık ve cilt tahrişine neden olabiliyor. Prof. Power, bu canlıların ciddi bir halk sağlığı tehdidi olarak görülmediğini ancak ortadan kaldırılmalarının oldukça zahmetli olabildiğini ifade etti.

Power ayrıca tahtakurusu sorununun yalnızca sık seyahat edenleri etkilemediğine dikkat çekti. Profesöre göre profesyonel ilaçlama hizmetlerine ulaşamayan veya eşyalarını yeterince yüksek sıcaklıklarda temizleyemeyen kişiler, bu parazitlerden kurtulmakta daha fazla güçlük çekebiliyor.

ABC'nin aktardığına göre Doggett, uçakta tahtakurusu bulunduğundan şüphelenen yolculara koltukları kontrol etmelerini ve böcek ya da izlerini görmeleri halinde fotoğraflarını çekmelerini önerdi.

Uzmanlar, seyahat sonrasında çanta ve kıyafetlerin kontrol edilmesinin, şüpheli durumlarda ise uygun temizlik yöntemlerinin uygulanmasının parazitlerin başka alanlara taşınma riskini azaltabileceğini belirtiyor.