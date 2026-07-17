Uçakta "şeriat" kavgası! Kadın yolcunun yanına oturmayı reddetti, hostese saldırdı

Türkiye'den Almanya'nın Düsseldorf kentine sefer yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta yaşanan olay, Alman polisinin soruşturmasına konu oldu. Alman basınından Bild gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki Türk kökenli Alman vatandaşı olduğu belirtilen bir yolcu, kendisine tahsis edilen koltukta kadın bir yolcunun yanında oturmayı reddetti.

Polisin aktardığı bilgilere göre şüpheli, bu talebine gerekçe olarak İslam'ın dini ve ahlaki kurallar bütünü olarak tanımlanan şeriat hukukunu gösterdi. Kabin ekibinin duruma müdahale ederek yolcuyla konuşmak istemesi üzerine ise tartışma büyüdü.

SUÇUNU KABUL ETTİ

İddiaya göre yolcu, kendisiyle konuşmaya çalışan kadın kabin görevlisine tokat attı. Olayın ardından uçak 1 Haziran'da Düsseldorf Havalimanı'na iniş yaptığında federal polis ekipleri uçağa çağrıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bild'in haberine göre şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul ederek eylemini itiraf etti. Düsseldorf Federal Polisi tarafından yürütülen soruşturma ise sürüyor.

Olayla ilgili Türk Hava Yolları'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.