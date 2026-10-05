Uçağı düşürmek için işe girmiş! Pilotun korkunç planı ortaya çıktı

Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferinde yaşanan ve 182 kişinin bulunduğu uçağın düşürülmesiyle sonuçlanabilecek saldırıya ilişkin soruşturmada çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Reuters'ın soruşturma hakkında bilgi sahibi İsrailli yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, Ummanlı yardımcı pilot Hamam el-Hammami, uçağa saldırmadan çok daha önce bir plan yaptı ve bu plan doğrultusunda Tel Aviv'e uçuş gerçekleştiren şirketleri araştırdı. Ardından Dubai merkezli Flydubai'de çalışmaya karar verdi.

HEDEFTE HAVALİMANI MI VARDI?

BAE'de sorgulanan el-Hammami'nin, ifadesinde saldırıyı Flydubai'de göreve başlamadan önce planladığını söylediği öne sürüldü. Soruşturma kaynaklarından biri ise zanlının asıl hedefinin Ben Gurion Havalimanı olduğunu aktardı.

İddiaya göre el-Hammami, 30 Eylül'de FZ1073 sefer sayılı uçağın Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşmasını bekliyordu. Ancak planın kritik aşamasında kokpitte kaptan pilota saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

İLK PLANI DA TEL AVİV UÇUŞUNDAYDI

Soruşturmayı daha da çarpıcı hale getiren ayrıntı ise bunun el-Hammami'nin Tel Aviv'e yönelik ilk planı olmadığı iddiası oldu.

BAE soruşturması hakkında bilgilendirilen üçüncü bir kaynağa göre, yardımcı pilot bu yılın başlarında Tel Aviv'e yapılan başka bir Flydubai uçuşunda da görev aldı. İddiaya göre o sefer sırasında da uçağı kaçırıp İsrail'e düşürmeyi planladı.

Ancak el-Hammami'nin uçakta tanıdığı bir kişinin bulunması nedeniyle o gün eyleminden vazgeçtiği öne sürüldü. Neden vazgeçtiğine ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Bu iddialar, saldırının anlık bir kriz ya da uçuş sırasında ortaya çıkan kişisel bir çatışma olmadığı, uzun süre önceden hazırlanmış olabileceği ihtimalini soruşturmanın merkezine taşıdı.

KOKPİTTE SANİYELER İÇİNDE DEHŞET

FZ1073 sefer sayılı uçak 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta çoğunluğu İsrailli olmak üzere 182 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Uçak Ürdün hava sahasındayken kokpitte kaptan pilot Smit Machchhar'a saldırı başladı. BAE Başsavcılığı, yardımcı pilotun kokpitte bulunan acil durum baltasını kullanarak kaptan pilota saldırdığını ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını açıkladı. BAE makamları olayı "terör saldırısı" girişimi olarak nitelendirdi.

Saldırı sırasında uçağın acil durum transponder kodu önce 7700, ardından uçak kaçırma anlamına gelen 7500 olarak iletildi.

YOLCULAR SALDIRGAN PİLOTU ENGELLEDİ

Ağır yaralanan Hindistan vatandaşı kaptan Machchhar, kokpit kapısını açmayı başardı. Bunun üzerine kabin ekibi ve yolcular kokpite müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Uçakta yolcu olarak bulunan yedek bir Flydubai pilotu da kokpitin kontrolünü devraldı.

Uçak daha sonra Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tabuk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kaptan pilotun müdahalesi ve yolcuların saldırganı etkisiz hale getirmesi, olası bir uçak faciasını önledi.

UÇUŞ YASAĞI İDDİASI

Soruşturmanın başka bir ayağında ise el-Hammami'nin geçmişi mercek altına alındı.

Çeşitli kaynaklara göre Umman vatandaşı yardımcı pilot, daha önce ülkesinde aşırı görüşleri nedeniyle uçuş yapmasının engellendiği iddiasıyla gündeme geldi. Bu iddia henüz Umman makamlarınca resmi biçimde doğrulanmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırının ardından el-Hammami'nin radikal İslamcı ideolojiden etkilendiğini ve intihar eğiliminde olduğunu ileri sürdü. Ancak zanlının motivasyonuna ilişkin nihai değerlendirme, devam eden soruşturmanın sonucuna bırakıldı.

AVUSTRALYA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma yalnızca BAE ve İsrail'le sınırlı kalmadı. Avustralya makamları da el-Hammami'nin ülkedeki geçmişini incelemeye başladı.

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki ortak terörle mücadele ekibinin, zanlının ülkedeki bağlantılarını araştırdığı bildirildi. Bir kaynağa göre el-Hammami yaklaşık 10 yıl önce Melbourne'deki RMIT Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Böylece soruşturmanın odağı, zanlının saldırıyı tek başına mı planladığı, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunup bulunmadığı ve geçmişteki radikalleşme iddialarının ne ölçüde doğru olduğu sorularına çevrildi.

GÜVENLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Olay, İsrail'deki havacılık güvenliği tartışmasını da beraberinde getirdi.

Netanyahu, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlarının İsrail'e yönelik uçuşlarda görev almasına ilişkin güvenlik prosedürlerinin yeniden değerlendirilmesi talimatını verdi. Özellikle Umman vatandaşının İsrail'e giden bir yolcu uçağında yardımcı pilot olarak görev yapabilmesi soru işaretlerine neden oldu.

AP'nin aktardığına göre BAE, uçuş öncesinde İsrail'e yolcu ve mürettebat bilgilerini içeren listeyi paylaşmıştı. Bu durum, listede adı bulunan yardımcı pilotun neden daha önce engellenmediği sorusunu gündeme getirdi.

Haaretz'in haberinde ise yolcu ve mürettebat listesinin uçuştan yaklaşık 48 saat önce İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve Mossad'a ulaştığı öne sürüldü. İsrail Vergi Dairesi listeyi aldığını doğrularken Ulaştırma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Şin-Bet ise yetki alanının İsrail merkezli havayolları ve Ben Gurion Havalimanı'nın güvenliğiyle sınırlı olduğunu, yabancı havayollarının personel güvenlik soruşturmalarının doğrudan kendi sorumluluğunda bulunmadığını belirtti.

TEL AVİV SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Saldırının ardından Flydubai, Tel Aviv seferlerini geçici olarak durdurdu. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in de uçuşların durdurulmasını talep ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan el-Hammami, tedavisinin ardından BAE makamlarına teslim edildi. Zanlının şu anda BAE'de tutulduğu ve soruşturmanın burada sürdüğü bildirildi. Kendisine resmi olarak hangi suçlamaların yöneltildiği ve hukuki temsilinin bulunup bulunmadığı ise henüz açıklanmadı.