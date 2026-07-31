Tuttuğu balıklar onu milyoner yaptı! Rekor kazanç elde etti

Dünyanın birçok ülkesinde hobi olarak yapılan olta balıkçılığı, ABD’de düzenlenen profesyonel organizasyonlarla büyük bir ekonomik alana dönüştü. Turnuvalarda derece elde eden sporcular milyonlarca dolarlık para ödüllerinin sahibi oluyor.



ALTI KEZ AYNI ÖDÜLÜ KAZANDI



Amerikalı balıkçı Kevin VanDam 1990 yılında 23 yaşındayken başladı profesyonel kariyerinde altı kez “Yılın Bassmaster Balıkçısı” unvanını kazandı. 2023 yılında emekliye ayrılan VanDam, katıldığı turnuvaalardan toplam 7,2 milyon dolar başka bir değişle yaklaşık olarak 6,67 milyon avro ödül kazanarak listenin ilk sırasında yer aldı.

MİLYONLARCA DOLAR KAZANAN DİĞER BALIKÇILAR

Listenin öne çıkan isimlerinden David Dudley, gençlik yıllarında balıkçılık turnuvasına katıldığı için basketbol takımından çıkarıldı. Spor kariyerini balıkçılığa yönlendiren Dudly, turnuvalardan toplam 4,9 milyon dolar gelir elde etti.

2021 yılında hayatını kaybeden Aaron Martens ise kariyeri boyunca 20 kez “Bassmaster Classic” organizasyonuna katıldı ve 3,84 milyon dolarlık ödül kazandı.