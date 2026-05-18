Türkiye’ye karşı askerî hazırlık mı? GKRY’de dikkat çeken İsrail hareketliliği!

Doğu Akdeniz’de son yıllarda enerji, güvenlik ve deniz yetki alanları üzerinden şekillenen rekabet, şimdi Kıbrıs merkezli yeni bir tartışmayla gündemde. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkiler, Ankara’da ve güvenlik çevrelerinde dikkatle takip ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre Rum yönetiminin İsrail’le savunma, istihbarat ve yatırım alanlarında kurduğu yoğun temas, Ada’daki mevcut siyasi dengeyi farklı bir noktaya taşıdı. Özellikle İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs’taki gayrimenkul alımlarının artması ve iki taraf arasındaki askerî iş birliklerinin genişlemesi, “Doğu Akdeniz’de yeni bloklaşma” yorumlarına neden oldu.

İKİ LİDER ARASINDA YAKIN TEMAS

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Avrupa Birliği süreciyle birlikte Rum kesiminin uluslararası denklemde farklı bir konuma taşındığını ifade etti. Hasgüler’e göre son dönemde İsrail’in Ada üzerindeki etkisinin belirgin şekilde artması, Kıbrıs sorununu yalnızca Türk-Yunan ekseninin dışına çıkarıyor.

Bölgedeki askerî hareketliliğe dikkat çeken Hasgüler Ada’ya 2 bin 500 asker konuşlandırdığını belirterek İsrail’in güvenlik gerekçesiyle Güney Kıbrıs’taki varlığını artırdığını, bunun da Ada’daki statükoya ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdiğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile GKRY lideri Nikos Christodoulides arasındaki yakın temasların savunma alanında yeni anlaşmaları beraberinde getirdiği belirtildi.

UZMANLARDAN UYARI

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ise gelişmelerin Türkiye açısından yalnızca diplomatik değil, doğrudan güvenlik boyutu taşıdığını savundu. Yaycı, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le kurduğu askeri yakınlaşmanın Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı yeni bir stratejik hat oluşturabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin garantör ülke konumuna dikkat çeken Yaycı, KKTC’nin güvenliğinin Ankara açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, bölgede tek taraflı askerî adımların gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

ADA'DA İSRAİL NÜFUSU ARTIYOR

Öte yandan Rum kesiminde İsrail vatandaşlarının yoğun biçimde taşınmaz satın aldığı yönündeki iddialar da tartışma yarattı. Bazı bölgelerde İsrailli nüfusun belirgin şekilde arttığı öne sürülürken, uzmanlar bu durumun ilerleyen dönemde sosyal ve siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.