Türkiye’ye Avrupa’dan yakın takip! CHP ve belediyelere yönelik soruşturmalar parlamentoda

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), yarın sabah Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilecek Genel Kurul oturumunun gündemine Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren önemli bir başlık ekledi.

“Güncel gelişmeler” formatı altında ele alınacak oturumda, Türkiye’de son dönemde yargı sistemi etrafında yaşanan tartışmalar, muhalefet partilerine yönelik yürütülen soruşturmalar ve belediyelere ilişkin operasyonlar masaya yatırılacak.

CHP'YE YÖNELİK YARGI SÜREÇLERİ ANA GÜNDEM MADDESİ

Edinilen bilgiye göre tartışmalar, özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çevresinde yürüyen yargı süreçleri ile yerel yönetimlere yönelik adli ve idari incelemeler üzerinde yoğunlaşacak. Avrupa’daki parlamenterlerin, bu gelişmelerin demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğü üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerini dile getireceği belirtildi.

Söz konusu başlık, AKPM’nin “güncel gelişmeler” prosedürü kapsamında ele alınacak. Bu formatta yapılan oturumlar herhangi bir bağlayıcı karar üretmiyor olsa da, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin parlamenterlerinin siyasi gelişmelere ilişkin tutumlarını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR

Türkiye, uzun süredir Avrupa Konseyi’nin izleme ve denetim süreçleriyle yakından takip edilen ülkeler arasında yer alıyor. AKPM’nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleri, hem Avrupa kurumlarının hem de Ankara-Brüksel hattındaki siyasi ilişkilerin seyrini etkileyen önemli göstergeler arasında kabul ediliyor.

Yarınki oturumun, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde siyasi tartışmaları yeniden hareketlendirmesi ve özellikle hukuk devleti ile demokratik standartlar konusundaki tartışmaları ön plana çıkarması bekleniyor.