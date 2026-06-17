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Halk TV Dünya Hukukta Somali seviyesi, kutuplaşmada dünya birincisi! Türkiye'nin karnesi ağırlaştı

Hukukta Somali seviyesi, kutuplaşmada dünya birincisi! Türkiye'nin karnesi ağırlaştı

İspanyol finans kuruluşu BBVA Research'ün 174 ülkeyi kapsayan çalışmasında Türkiye, iç siyasi risk açısından dünyanın en riskli 9 ülkesi arasında gösterildi. Raporda Türkiye'nin özellikle siyasi kutuplaşmada dikkat çekici seviyelere ulaştığı görüldü.

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Hukukta Somali seviyesi, kutuplaşmada dünya birincisi! Türkiye'nin karnesi ağırlaştı
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İspanya merkezli BBVA Research tarafından hazırlanan ve 174 ülkeyi kapsayan İç Siyasi Risk Endeksi, Türkiye açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 2021-2025 dönemine ilişkin verilerden oluşturulan çalışmada Türkiye, 1.39 puanla dünyanın iç siyasi risk düzeyi en yüksek dokuzuncu ülkesi olarak sıralandı. Endeksin ilk sıralarında Nikaragua, Myanmar ve Venezuela yer aldı. Çalışma; seçimsel demokrasi, hukukun üstünlüğü, siyasi kutuplaşma ve gelir eşitsizliği gibi temel göstergelerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

En güvenli ve en riskli ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çektiEn güvenli ve en riskli ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Araştırmada Türkiye'nin bulunduğu konum dikkat çekti. Ülke, sıralamada Afganistan'ın hemen altında, Güney Sudan'ın ise hemen üzerinde yer aldı. Endeksin en düşük risk puanına sahip ülkeleri ise Danimarka, İrlanda ve Norveç olarak kaydedildi. Raporda siyasi risklerin yükselmesinin yatırım ortamını olumsuz etkilediği, sermaye hareketlerini yavaşlattığı ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

KUTUPLAŞMADA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Hukukta Somali seviyesi, kutuplaşmada dünya birincisi! Türkiye'nin karnesi ağırlaştı - Resim : 2

Çalışmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri siyasi kutuplaşma alanında ortaya çıktı. Türkiye, 3.36 puanla araştırmadaki tüm ülkeler arasında en yüksek kutuplaşma skoruna sahip ülke oldu. Türkiye'nin ardından Myanmar ve Nikaragua geldi. Yemen, Venezuela ve Güney Sudan da listenin üst sıralarında yer aldı.

HUKUK DEVLETİ GÖSTERGESİ DÜŞÜK KALDI

Araştırmada Türkiye'nin hukukun üstünlüğü puanı 0.15 olarak hesaplandı. Bu değer, bazı yüksek risk grubundaki ülkelerle benzer seviyelerde yer aldı. Raporda, hukuk sistemine duyulan güvenin zayıflaması ile toplumsal kutuplaşmanın, siyasi riskleri artıran başlıca unsurlar arasında bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

GELİR DAĞILIMINDAKİ UÇURUM DİKKAT ÇEKTİ

Hukukta Somali seviyesi, kutuplaşmada dünya birincisi! Türkiye'nin karnesi ağırlaştı - Resim : 3

Türkiye'nin seçimsel demokrasi puanı 0.29 olarak ölçülürken, gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren Gini katsayısı 44.48 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Türkiye'nin risk sıralamasında yakınında bulunan bazı ülkelerden daha yüksek gelir eşitsizliğine sahip olduğunu ortaya koydu. Belarus'ta 23.31, Afganistan'da ise 27.26 olarak hesaplanan katsayıların Türkiye'nin oldukça altında kalması dikkat çekti.

Ayrıca Türkiye'nin gelir eşitsizliği göstergesi; Danimarka, Almanya ve Norveç gibi düşük risk grubunda yer alan Avrupa ülkelerinin de belirgin şekilde üzerinde ölçüldü. Uzmanlar, gelir dağılımındaki bozulmanın toplumsal gerilimleri besleyebileceği ve siyasi risk göstergelerini olumsuz etkileyebileceği görüşünü dile getirdi.

EKONOMİYE ETKİ UYARISI

BBVA Research raporunda, yüksek siyasi riskin yalnızca siyasi alanı değil ekonomik görünümü de etkilediği vurgulandı. Değerlendirmede; hukuki öngörülebilirliğin azalması, kutuplaşmanın derinleşmesi ve demokratik göstergelerdeki zayıflamanın yatırımcı güvenini aşındırabileceği, bunun da finansman maliyetleri ve büyüme performansı üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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