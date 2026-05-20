Türkiye’den 3 şehir listede! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri belli oldu

Gastronomi platformu TasteAtlas’ın milyonlarca kullanıcı oyuna dayanan “Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri” listesi kamuoyuyla paylaşıldı. İtalya’nın güçlü mutfak geleneği öne çıkarken Türkiye’den üç şehir listeye girerek dikkatleri üzerine çekti. Sokak lezzetlerinden geleneksel tariflere, yerel mutfak kültürlerinden modern gastronomi sahnesine kadar birçok kriterin dikkate alındığı sıralamada Japonya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler üst sıralara damga vurdu.

İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Türkiye ise listeye üç güçlü temsilciyle girmeyi başardı. İzmir 84. sırada yer alırken, İstanbul 24. sıraya kadar yükselerek dikkat çekti. En büyük çıkışı ise gastronomiyle özdeşleşen Gaziantep yaptı ve 17. sıradan listeye girerek Türk mutfağının uluslararası gücünü bir kez daha kanıtladı.

Listede özellikle İtalyan şehirlerinin yoğunluğu göze çarparken Napoli’nin birinci sırada yer alması dikkat çekti. Asya mutfağından Tokyo, Osaka ve Bangkok gibi şehirler de üst sıralarda kendine yer buldu. Türkiye’nin üç şehirle listede güçlü şekilde temsil edilmesi ise gastronomi turizmi açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEK ŞEHRİ

100 - TRİESTE (İTALYA)

99 - MANTUA (İTALYA)

98 - VERONA (İTALYA)

97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA)

96 - NOTO (İTALYA)

95 - AUSTİN (ABD)

94 - CHARLESTON (ABD)

93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN)

92 - SURAKARTA (ENDONEZYA)

91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN)

90 - PRAGUE (ÇEKYA)

89 - LONDON (İNGİLTERE)

88 - MALAGA (İSPANYA)

87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN)

86 - BUFFALO (ABD)

85 - SİENA (İTALYA)

84 - İZMİR (TÜRKİYE)

83 - SAPPORO (JAPONYA)

82 - CORDOBA (İSPANYA)

81 - BERLİN (ALMANYA)

80 - BRUSSELS (BELÇİKA)

79 - AMSTERDAM (HOLLANDA)

78 - SAN SEBASTİAN (İSPANYA)

77 - SEVİLLE (İSPANYA)

76 - TAORMİNA (İTALYA)

75 - SORRENTO (İTALYA)

74 - SPLİT (HIRVATİSTAN)

73 - KOLKATA (HİNDİSTAN)

72 - MAKAO (ÇİN)

71 - BUDAPEŞTE (MACARİSTAN)

70 - SEUL (GÜNEY KORE)

69 - SAN ANTONİO (ABD)

68 - LUCCA (İTALYA)

67 - PORTO (PORTEKİZ)

66 - MODENA (İTALYA)

65 - SURABAYA (ENDONEZYA)

64 - CHANİA CİTY (YUNANİSTAN)

63 - BOSTON (ABD)

62 - BANGKOK (TAYLAND)

61 - AREQUİPA (PERU)

60 - HO CHİ MİNH ŞEHRİ (VİETNAM)

59 - WASHİNGTON. DC (ABD)

58 - MONTREAL (KANADA)

57 - VALENCİA (İSPANYA)

56 - ST. LOUİS (ABD)

55 - BELGRAD (SIRBİSTAN)

54 - HAYDARABAD (HİNDİSTAN)

53 - YENİ DELHİ (HİNDİSTAN)

52 - MOSKOVA (RUSYA)

51 - MELBOURNE (AVUSTRALYA)

50 - ZARAGOZA (İSPANYA)

49 - PEKİN (ÇİN)

48 - AMRİTSAR (HİNDİSTAN)

47 - HANOİ (VİETNAM)

46 - MÜNİH (ALMANYA)

45 - PADANG (ENDONEZYA)

44 - SARAYBOSNA (BOSNA HERSEK)

43 - SAU PAULO (BREZİLYA)

42 - BUENOS AİRES (ARJANTİN)

41 - MARSİLYA (FRANSA)

40 - BARSELONA (İSPANYA)

39 - MEXİCO CİTY (MEKSİKA)

38 - LOS ANGELES (ABD)

37 - HONG KONG (ÇİN)

36 - HUC (VİETNAM)

35 - BARİ (İTALYA)

34 - BANDUNG (ENDONEZYA)

33 - SHANGAİ (ÇİN)

32 - LYON (FRANSA)

31 - GUADALAJARA (MEKSİKA)

30 - LİSBON (PORTEKİZ)

29 - CHİCAGO (ABD)

28 - PHİLADELPHİA (ABD)

27 - SAN FRANSİCO (ABD)

26 - TOKYO (JAPONYA)

25 - TURİN (İTALYA)

24 - İSTANBUL (TÜRKİYE)

23 - CATANİA (İTALYA)

22 - PALERMO (İTALYA)

21 - JAKARTA (ENDONEZYA)

20 - SİNGAPORE (SİNGAPUR)

19 - NEW YORK CİTY (ABD)

18 - FERRERA (İTALYA)

17 - GAZİANTEP (TÜRKİYE)

16 - VENİCE (İTALYA)

15 - NEW ORLEANS (ABD)

14 - KYOLO (JAPONYA)

13 - NİCE (FRANSA)

12 - MADRİD (İSPANYA)

11 - OSAKA (JAPONYA)

10 - LİMA (PERU)

9 - ROMA (İTALYA)

8 - VİYANA (AVUSTURYA)

7 - PARİS (FRANSA)

6 - CENOVA (İTALYA)

5 - MUMBAİ (HİNDİSTAN)

4 - FLORANSA (İTALYA)

3 - BOLOGNA (İTALYA)

2 - MİLANO (İTALYA)

1 - NAPOLİ (İTALYA)