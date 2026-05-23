Türkiye'de yakalanıp ABD'ye gönderilmişti! O teröristin hedefinde Ivanka Trump varmış

ABD’de güvenlik birimleri, uzun süredir takip edilen uluslararası bir soruşturmanın merkezinde yer alan 32 yaşındaki Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el-Saadi’nin, Ivanka Trump’a yönelik bir suikast planıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Yetkililerin aktardığına göre şüpheli, 15 Mayıs’ta Türkiye’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra ABD’ye iade edildi. Soruşturma dosyasında, zanlının İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı ağlar içinde eğitim aldığı ve özellikle Ortadoğu’daki gerilimlerden beslenen bir intikam motivasyonu taşıdığı öne sürüldü.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kaynakları, planın 2020 yılında Bağdat’ta düzenlenen ve İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü ABD saldırısına misilleme olarak şekillendiğini belirtildi. Zanlının bu olayı kişisel bir kırılma noktası olarak gördüğü ve Trump ailesini doğrudan hedef haline getirdiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre el-Saadi’nin, Florida’da bulunan ve Ivanka Trump ile Jared Kushner ailesinin yaşadığı özel yerleşkeye ait detaylı planlara ulaştığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaştığı, güvenlik sistemlerinin yetersiz kalacağına dair ifadeler kullandığı bildirildi.

AVRUPA VE AMERİKA'DA TERÖR EYLEMİ PLANLARI

Aynı dosyada zanlının yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı, Avrupa ve Kuzey Amerika’da farklı saldırı girişimleriyle de ilişkilendirildiği iddiaları yer aldı. Bu kapsamda çeşitli ülkelerdeki dini ve diplomatik hedeflere yönelik planlamalar yaptığı ileri sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı henüz tüm iddiaları resmen doğrulamazken, soruşturmanın çok uluslu güvenlik birimleriyle koordineli şekilde sürdüğü ifade edildi. Zanlının şu anda New York’taki yüksek güvenlikli bir gözaltı merkezinde tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi.

Beyaz Saray cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.