Türkiye'de yakalanamayan "Pitbull" Bolivya'da infaz edilmişti! 4.9 ton kokainin finansörü çıktı

Bolivya'da 300 kilo kokain davasının duruşmasına dakikalar kala öldürülen Nihat Dinar'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre "Pitbull" lakaplı Dinar, 2020'de Kolombiya'da ele geçirilen 4.9 tonluk kokain sevkiyatının finansmanında yer alan kilit isimlerden biriydi. Türk polisi telefon dinlemeleriyle Dinar'ın kimliğini belirlemişti, ancak 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ona ulaşamamıştı.

Bolivya'da infaz edilen Nihat Dinar'ın, 2020 yılında Türkiye'ye gönderileceği sırada Kolombiya'da ele geçirilen 4.9 tonluk kokain sevkiyatının gizli kasası olduğu ortaya çıktı. "Pitbull" lakaplı Dinar'la ilgili yeni detaylara ulaşan Sabah, uyuşturucu trafiğinin kilit ismini yazdı.

DURUŞMAYA DAKİKALAR KALA VURULMUŞTU

Bolivya'nın Santa Cruz şehrinde 300 kilo kokainle yakalanan Nihat Dinar, duruşmasına dakikalar kala arkadaşıyla çıktığı motor yolculuğunda sürücünün silahlı saldırısına uğramıştı. Kafasına bir el ateş edilen Dinar, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Saldırıdan 3 dakika önce bir kişi daha öldürülmüştü. Bu durum, iki cinayetin organize işlendiği ihtimalini gündeme getirmişti. Dinar'ın bildiklerini mahkemede anlatmasından korkanların, Meksika merkezli Körfez Karteli'ne bağlı Akrepler Grubu aracılığıyla onu infaz ettirdiği ileri sürülmüştü.

KOLOMBİYA'DA ELE GEÇİRİLEN KOKAİN İSTANBUL'A GİDİYORDU

9 Haziran 2020'de Kolombiya polisi bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura Limanı'na demirleyen Singapur bandıralı A.P. Moller isimli gemide arama başlattı. "Dora" isimli narkotik köpeği gemiye girdiğinde aşırı tepki verdi. Buna rağmen konteynerlerde kokaine dair hiçbir ize ulaşılamadı. Gemiden alınan numuneler Cali'deki Adli Tıp Laboratuvarı'na gönderildi. İnceleme sonucunda granül kauçuk maddesine emdirilmiş halde toplam 4 ton 928 kilo kokain ele geçirildi.

Ülke tarihinin en büyük kokain operasyonunun ardından dönemin Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, uyuşturucunun piyasa değerinin 265 milyon dolar olduğunu açıkladı. Trujillo, geminin son varış noktasının İstanbul Ambarlı Limanı olduğunu da duyurdu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kolombiya'dan gelen bilgiler doğrultusunda, küresel uyuşturucu ağının Türkiye ayağını çözmek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Şube ekiplerinden oluştu. Ekipler Ambarlı Limanı'ndaki geriye dönük liman kayıtlarını, şirket hareketlerini ve gümrükleme işlemlerini inceledi. İncelemede, Kolombiya'dan granül kauçuk ithal eden "MK Kimyevi Maddeler" şirketinin sahibinin Murat Karabaş olduğu belirlendi. Polis Karabaş'ı teknik ve fiziki takibe aldı.

Narkotik ekipleri, eski bir gümrük müşaviri olan Karabaş'ın Güney Amerika ülkelerinden yüklediği, yasal yük görünümündeki kokaini emdirme ve serpme yöntemiyle Ambarlı Limanı'na indirdiğini tespit etti. Ekipler ayrıca uyuşturucunun, yurtdışından getirilen doktor ve kimyagerler tarafından özel laboratuvarlarda ayrıştırıldığını belirledi.

Polis o dönemdeki uçuş kayıtlarını ve yolcu listelerini inceledi. 4.9 tonluk sevkiyatın Kolombiya'daki hazırlık süreci başladığı sırada, baş kimyager Jose Rodrigo B.L.'nin 3 meslektaşıyla birlikte laboratuvar altyapısını kurmak için 1 Şubat 2020'de İstanbul'a giriş yaptığı saptandı.

"PİTBULL" DİNLEMEDE ÇIKTI 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilen sevkiyatların finansman sağlayıcısının ismini de bulmaya çalıştı ve "Pitbull" lakaplı bir isme ulaştı. Telefon dinlemelerinde bu ismin Nihat Dinar olduğu ortaya çıktı. Dinar'ın, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilen sevkiyatların finansmanını sağlayan ve ara bağlantıları kuran kilit isimlerden biri olduğu belirlendi.

11 Ocak 2022'de Karabaş'ın, Kolombiya'dan "hayvan derisi" ithalatı maskesi altında yeni bir sevkiyat organize edeceği belirlendi. Bunun ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Murat Karabaş'la birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Polis, milyarlık trafiğin gizli kara kutusu olarak nitelenen Dinar'a ise ulaşamamıştı.